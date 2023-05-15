Сможете всех узнать? Как изменились актеры сериала 'Игра престолов' спустя 12 лет. Фото тогда и сейчас

Сериал "Игра престолов" стал действительно культовым и даже спустя 12 лет не потерял актуальность. В проекте, первая серия которого вышла в свет в 2011 году, а последняя – в 2019, снялись юные звезды, которые за время съемок сильно выросли и изменили стиль. Многих из них уже трудно узнать.

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К тому же внешний вид главных героев в сериале часто отличается от их образов в жизни. OBOZREVATEL решил показать, как они изменились (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Мэйси Уильямс

Мэйси получила известность в 12 лет благодаря роли храброй Арьи Старк, которая дожила до финального эпизода, что в "Игре престолов" происходило не часто. В сериале она сыграла роль "девочки без имени", которая вынуждена была с малых лет мстить за свою семью и спасать других. Карьера актрисы получила мощный толчок, но за 12 лет она себя еще не превзошла.

Софи Тернер

Экранная сестра Арии – Санса Старк – также осталась в проекте вплоть до финала. Впоследствии она снялась в двух частях "Людей Икс", а также вышла замуж за известного музыканта и актера Джо Джонаса. Вместе они совмещают карьеру и воспитание 2 детей.

Кит Харингтон

Главный герой – Джон Сноу – в свое время получал за каждую серию более 1 млн долларов, что сделало его одним из самых оплачиваемых актеров в мире. Интересно, что "Игра престолов" подарила ему семейное счастье – в 2019 году он женился на исполнительнице роли одичавшей Игритт.

Эмилия Кларк

Одной из самых успешных актрис после окончания "Игры престолов" стала Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен. Она не стала заложницей одного образа, поэтому снялась еще во многих успешных проектах, а также начала сотрудничать с именитыми брендами.

Лена Хиди

Антагонистка сериала Серсея Ланистер за 12 лет сменила имидж и продолжила сниматься в кино, хотя подобного успеха повторить не смогла. Она посвятила себя романтическим отношениям и воспитанию детей.

Питер Динклейдж

Одним из самых ярких персонажей сериала стал Тирион Ланнистер, исполнитель роли которого получил аж 3 "Эмми". Он также счастливо женат и воспитывает двоих детей, а вот с кинокарьерой у звезды все складывается не так удачно.

Николай Костер-Вальдау

Удачная роль Джейми Ланнистера принесла актеру всемирную славу и возможность попробовать свои силы в полнометражных лентах. На его счету фильмы "Домино", "Выстрел в бездну", "Боги Египта", "Другая женщина" и многие другие.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменились звезды сериала "Девочки Гилмор". Последняя серия вышла в эфир около 16 лет назад, и многих актеров сейчас просто не узнать.

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