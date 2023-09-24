'Единственный мой грех после Майдана': Витовская высказалась о сериале 'Последний москаль', в котором играл россиянин Скрипко и предатель Безрук

Известная украинская актриса Ирма Витовская призналась, что единственное, о чем она жалеет в своей карьере, – это съемки в сериале "Последний москаль" (1+1). Проект откровенно можно назвать инструментом насаждения комплекса неполноценности украинцев, однако, кроме этого, главную роль в нем исполнил россиянин Игорь Скрипко, а одной из ключевых актрис была украинка-предательница Галина Безрук.

Скрипко сейчас игнорирует полномасштабную войну в Украине, впрочем как и Безрук, которая предала родину ради кровавых рублей и жизни в Москве. Витовская же не скрывает, что съемки в сериале – это ее "несознательный грех" и "ошибка". Своими мыслями она поделилась в интервью "РБК-Україна".

По словам актрисы, она не читала сценарий "Последнего москаля" полностью, а ознакомилась лишь со сценами со своим участием.

Видео дня

"После Майдана единственным своим несознательным грехом считаю "Последний москаль", снятый в 2015 году. Я не читала сценарий полностью, а только свои сцены, которые были привязаны локально к одному исполнителю, и меня они не испугали. Это была моя ошибка", – прокомментировала Витовская.

Звезда подчеркнула, что уже во втором сезоне ее в сериале не было – она отказалась от съемок, за что была "наказана". А сейчас Витовская, как заверила она сама, вовсе отказывается от всех комедийных проектов. Говорит, что не готова играть такой материал в нынешних реалиях.

"К тому времени на канале сидела команда, которая озвучила на другие проекты, что я наказана за этот поступок. Тогда на телевидении культивировались такие вещи. Если вы не выполняете какую-то программу, вы можете быть в репрессии – вас не будут снимать все продукты этого канала... Я сейчас отказываюсь от всех комедий, потому что не вижу внутреннего отголоска, что я готова играть этот материал. Я честная актриса, я никогда не иду играть, если мне очень что-то не хочется", – прокомментировала знаменитость.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский актер Сергей Стрельников, сыгравший главную роль в самом дорогом отечественном фильме "Довбуш", высказался о Галине Безрук. Звезды ранее были в отношениях и даже жили в гражданском браке. Сейчас артист осуждает предательскую позицию коллеги из Краматорска.

Также предательскую позицию знаменитости прокомментировал ее коллега по сериалу "Домик на счастье" и "Последний москаль", народный артист Украины Назар Заднепровский. Он вспомнил, как советовал Безрук уезжать из России и что она ответила.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!