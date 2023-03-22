Назар Заднепровский вспомнил, как советовал Галине Безрук уехать из России и что она ответила

Украинская актриса Галина Безрук относится к числу тех медийных персон, которые продались за кровавые российские рубли. Сейчас звезда вместе со своим мужем-актером и шестилетней дочкой проживает в Москве, игнорируя геноцид собственного народа. Предательскую позицию знаменитости прокомментировал ее коллега по сериалу "Домик на счастье", народный артист Украины Назар Заднепровский.

Видео дня

По словам актера, еще задолго до полномасштабного вторжения он обсуждал с коллегой ее пребывание в стране-агрессоре – советовал перебраться с семьей в Киев. О том, что ответила ему Безрук, артист рассказал в интервью Славе Демину для его YouTube-канала.

"Я ей говорил еще до войны, до активной фазы: "Галя, ну завязывай. Забирай мужа своего москвича сюда, ребенка, будете здесь жить". Тогда уже начинались терки за ее позицию. Она была на грани развода, дочка жила с ней в Украине, когда она снималась тут", – поделился Назар Заднепровский.

Однако в ответ на советы коллеги разорвать все связи с РФ Безрук заверила, что ей важнее работа.

"Она актриса мюзик-холла. В Москве есть мюзик-холл, у нас его нет. Она говорила: "Основная причина быть там – это моя работа. Если приеду в Киев, то я буду безработная, а там на главных ролях в театре мюзик-холла". Такой у нас был разговор. Катя Кузнецова вернулась, потеряла работу. Галя сделала выбор, она выбрала работу. Она там", – рассказал артист.

Актер признается, единственное, что он сейчас смог бы сказать предательнице, если бы встретил, это: "Галя, Бог тебе судья".

Напомним, звезда кинопроектов "Останній москаль", "Слуга народа" и "Домик на счастье" Галина Безрук родом из Краматорска, но судьба родной страны, как выяснилось после 24 февраля 2022 года, ее совсем не волнует. Подробнее о карьере и судьбе предательницы – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский ведущий Анатолий Анатолич жестко прошелся по актрисе и назвал ее "хламом". Подробнее об этом – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!