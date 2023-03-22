Назар Заднепровский вспомнил, как советовал Галине Безрук уехать из России и что она ответила
Украинская актриса Галина Безрук относится к числу тех медийных персон, которые продались за кровавые российские рубли. Сейчас звезда вместе со своим мужем-актером и шестилетней дочкой проживает в Москве, игнорируя геноцид собственного народа. Предательскую позицию знаменитости прокомментировал ее коллега по сериалу "Домик на счастье", народный артист Украины Назар Заднепровский.
По словам актера, еще задолго до полномасштабного вторжения он обсуждал с коллегой ее пребывание в стране-агрессоре – советовал перебраться с семьей в Киев. О том, что ответила ему Безрук, артист рассказал в интервью Славе Демину для его YouTube-канала.
"Я ей говорил еще до войны, до активной фазы: "Галя, ну завязывай. Забирай мужа своего москвича сюда, ребенка, будете здесь жить". Тогда уже начинались терки за ее позицию. Она была на грани развода, дочка жила с ней в Украине, когда она снималась тут", – поделился Назар Заднепровский.
Однако в ответ на советы коллеги разорвать все связи с РФ Безрук заверила, что ей важнее работа.
"Она актриса мюзик-холла. В Москве есть мюзик-холл, у нас его нет. Она говорила: "Основная причина быть там – это моя работа. Если приеду в Киев, то я буду безработная, а там на главных ролях в театре мюзик-холла". Такой у нас был разговор. Катя Кузнецова вернулась, потеряла работу. Галя сделала выбор, она выбрала работу. Она там", – рассказал артист.
Актер признается, единственное, что он сейчас смог бы сказать предательнице, если бы встретил, это: "Галя, Бог тебе судья".
Напомним, звезда кинопроектов "Останній москаль", "Слуга народа" и "Домик на счастье" Галина Безрук родом из Краматорска, но судьба родной страны, как выяснилось после 24 февраля 2022 года, ее совсем не волнует. Подробнее о карьере и судьбе предательницы – в нашем материале.
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