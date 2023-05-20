'Едем по Южному мосту': в сети жестко потроллили Павлика после скандала и 'отправили' его на фронт. Видео

После скандала с Виктором Павликом из-за спецпропуска, который дает право на передвижение по Киеву во время комендантского часа, в сети стали все чаще появляться мемы и шутки на эту тему. Его супруга Катя Репяхова похвасталась в Instagram видео, как муж катает ее по закрытому для обычного транспорта стратегическому объекту – Южному мосту. Инцидент прокомментировали даже украинские военные – они показали свою реакцию в красноречивом ролике.

Видео дня

Видеофрагмент распространился в сети и набрал множество просмотров. На нем герои Украины передвигаются на транспорте по мосту, говоря, что им не нужно использовать пропуск для данных "прогулок". Украинцев восхитил тонкий юмор защитников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Эй, Павлик, видишь, едем по Южному мосту. Не каждому это доступно. И едем, кстати, без пропуска, правда в Бахмут, но ничего!", – с иронией сказал военный. "Передайте это Виктору Павлику. Не будь, как Павлик", – читаем ниже.

Возмущенные украинцы, которые до сих пор остро реагируют на скандал, оставили множество комментариев под роликом в TikTok. Они попросили забрать исполнителя на фронт и поддержали ВСУ теплыми словами.

"Это мощно", "Супер, автору видео респект! Берегите себя, парни!", "Павлика, Павлика забыли" "Видишь, Виктор Павлик, и пропуск не нужен. Может на Бахмут?", "Берегите себя. Этот Павлик и мизинца вашего не стоит", "Хорошо, что не взяли с собой Павлика. Мусор на передовой не нужен", "Нужно было Павлика взять с собой штурмовиком, а жену – медиком", "А почему Павлик не в ВСУ? Ростом не вышел?", – пишут пользователи сети.

Кстати, после того, как звездная семья начала получать тысячи хейтерских отзывов, Репяхова оправдалась за поступок и заявила, что видит в этом позитив. Она подчеркнула – все мы учимся на своих ошибках.

OBOZREVATEL недавно писал, что Виктор Павлик часто попадал в скандалы. Он активно поддерживал Виктора Януковича, записал эпохальное видео, которым поздравил своего кандидата с избранием на пост президента Украины, а также тесно общался с композитором Быстряковым, поддерживающим войну.

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