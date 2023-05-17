Засветился в секте и поддерживал Януковича: в сети вспомнили скандальные факты из биографии Виктора Павлика

Украинский певец Виктор Павлик на днях попал в громкий скандал из-за спецпропуска, предоставляющего право на передвижение по Киеву во время комендантского часа. Его жена Екатерина Репяхова похвасталась поездкой по Южному мосту, который открыт только для спецтранспорта, и нарвалась на жесткую критику подписчиков. После инцидента украинский писатель Андрей Кокотюха решил вспомнить, какими поступками ранее отличился народный артист. Как оказалось, поклонники исполнителя не знают достаточно много фактов из его биографии.

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На фоне скандала из-за пропуска Кокотюха в личном Facebook напомнил пользователям сети, какими еще грехами прославился Павлик. По его словам, эта ситуация и все другие фейлы музыканта – это не случайности, а "системный подход к жизни".

"Сейчас он прославился тем, что где-то наколядовал блатной пропуск через Южный мост, закрытый для частных лиц. Ранее Павлик находился среди активистов тоталитарной секты "Посольство Божье", которой руководил преступник Сандей Аделаджа под патронатом Леонида "Космоса" Черновицкого", – заявил писатель.

Он продолжил: Павлик активно поддерживал Виктора Януковича, хоть он и поменял бело-голубой шарф на оранжевый в 2004 году и пришел на 5 Канал. Спустя шесть лет певец в штабе Януковича записал эпохальное видео, которым поздравил своего кандидата с избранием на пост президента Украины. Он надеялся получить вознаграждение – звание народного артиста.

По словам Кокотюхи, певец тесно общался с композитором и шоуменом Владимиром Быстряковым – "диванным антимайдановцем", который поддерживает войну в Украине. "Наконец, о Павлике говорили мне однажды его земляки: "У нас таких зовут рогопилами", – поделился писатель в Facebook.

"Он всегда был таким", "Нужно напоминать людям, чтобы не забывали", "Для него это закономерность", "Все так и есть", "Системным у такого есть только отношение к деньгам", – комментируют пост Кокотюхи украинцы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Екатерина Репяхова нарвалась на критику фанов из-за радостного видео из Европы. Молодая мама прогулялась по улицам Ганновера в Германии в приподнятом настроении. Чтобы узнать все подробности – читайте наш материал.

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