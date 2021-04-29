Жена Дзидзьо призналась, что стало главной причиной их развода

Певица Slavia (Ярослава Притула-Хома) рассказала, что расставанию с Дзидзьо (Михаилом Хомой) поспособствовала ее карьера и публичность.

Подробностями она поделилась в интервью "КП в Украине". "Я по-другому не могла поступить. Я теряла себя и была несчастлива. Но как-то так сложилась жизнь, что мне помогли снять первый клип. Помог Анатолий Безух, продюсер Михаила. Он знает меня много лет, он в меня верит и поддерживает, за что я ему очень благодарна", – отметила певица.

Ярослава добавила, что морально было тяжело, так как Михаил не понял, не поддержал, а воспринял ее творчество против себя.

"Только сказал: все, я потерял семью, ты пошла делать карьеру. Я толком даже не поняла, о чем он. Я поддерживала его много лет, тоже надеялась на какое-то понимание и поддержку с его стороны, но этого не случилось. Он как-то воспринял все по-другому, у него свое видение ситуации, а у меня – свое", – объяснила она.

Ярослава уверена, что ревность стала отправной точкой. "Но я бы по-другому не смогла. Потерять себя – это самое страшное. Если человек не понимает меня, не разделяет мои желания, не хочет меня каким-то образом поддержать, я не вижу смысла в такой семье. Семья – это взаимоподдержка, взаимопомощь, так должно быть, мне кажется", – резюмировала певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярослава рассказывала, что ее любимый часто ходит на ночные медитации и к тому же не предупреждает об этом.

Также певица призналась, что ревновала мужа к артистке Ольге Цибульской, поскольку та не опровергала слухи о том, что у них якобы роман, а наоборот – подогревала их.