Дзидзьо и Slavia разводятся после 20 лет отношений

Звездные супруги певцов Дзидзьо (Михаил Хома) и Slavia уже 9 месяцев не живут вместе и собираются официально развестись.

Как говорится в программе "Светская жизнь", в отношениях они находились 20 лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Тема сложная. Мы договорились расстаться. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше", – рассказал Дзидзьо.

Бывшая возлюбленная ранее заявляла, что Фома не хотел детей и намекала, что он ей изменял, на что певец ответил уклончиво.

"Все те годы я был на работе, работал. Я давно хотел немного разобраться, но не было времени. В карантин понял, что надо жить в добре, не обижать друг друга. А порой, чтобы это произошло, надо просто отпустить человека и дать волю", – отметил исполнитель.

Также Дзидзьо рассказал, что начал встречаться с Ярославой еще когда они были детьми и ничего не понимали в отношениях.

"У меня папа умер, мама за границей, у нее родители развелись. Просто дети шли в лес и не знали, надо ли то говорить, когда тебя что-то не устраивает. Мы не знали, как это делать, просто терпели несколько. У нас и хорошо так же. Надо было повзрослеть, чтобы понять и порой надо признать, что есть что-то не так", – добавил он.

Также Дзидзьо заметил, что жизнь не заканчивается, а им следует отпустить друг друга и поблагодарить.

Напомним, ранее жена DZIDZIO, певица Ярослава рассказывала, что ее любимый часто ходит на ночные медитации и к тому же не предупреждает об этом.

"Я волнуюсь, не сплю и всех поднимаю на уши, а он утром звонит и говорит, что был на медитации", – рассказала знаменитость.

Также Slavia отметила, что уже смирилась с таким поведением мужа.

Также певица призналась, что ревновала мужа к артистке Ольге Цибульской, поскольку та не опровергала слухи о том, что у нее с DZIDZIO якобы роман, а наоборот – подогревала их.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дзидзьо же не будет исполнять национальный гимн перед матчем отбора чемпионата мира-2022 против Казахстана. Основную песню страны вместо него споет Злата Огневич.