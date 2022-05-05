Dzidzio — россиянам: мы – потомки Киевской Руси, а вы заврались по самые уши. Были орками, ими и остаетесь

Популярный украинский музыкант Михаил Хома, более известный аудитории как Dzidzio, призвал соотечественников разорвать любые связи с россиянами, поскольку те никогда не были и не будут нам братским народом. По мнению артиста, гражданам страны-агрессора сложно принять тот факт, что у них нет истории, поэтому они из зависти пытаются забрать ее и у Украины.

Своими мыслями певец поделился в интервью для программы "Ранок з Україною" на одноименном YouTube-канале. Он вспомнил, что ему рассказывали о м*скалях бабушки и дедушки. Ранее Dzidzio казалось, что родственники слишком категоричны в своих высказываниях.

Звезда добавил, что рассказы стариков о Второй мировой войне и Голодоморе теперь стали для всего украинского народа реальностью.

"Мне всегда бабушка моя, прабабушка, дедушка, они мне все это рассказывали о м*скалях. Меня так воспитали, что они нечестные, подлые, они предатели, они коварны. И я с тем жил. Потом когда я уже в Киев переехал, я вспоминал эти разговоры и думал, что они может это как-то кардинально говорили, сам себя оправдывал или их (россиян – ред.) перед собой. А оказывается, оно так и есть. Так же о голоде. Как бабушка рассказывала, что им нечего было есть. Они ели хлеб из жома. Жом – это отходы от свеклы сахарной. И моя бабушка говорила: "Ждите, дети, будете есть хлеб из жома". А я ей отвечал: "Бабушка, это уже не эти времена", – поделился артист.

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Dzidzio напомнил согражданам, что украинцы – наследники Киевской Руси, которые ценят свою волю, а поэтому никогда и никому не будут подчиняться. В то время как россияне не имеют исторического прошлого и хотят украсть его у нас.

"Почему мы им так стали в горле? Почему мы так непокорны? Почему сила воли у нас настолько сильна, что мы не будем повиноваться никакому господину, никакому президенту. Мы будем повиноваться только своей воле. Мы – люди совсем другие. Мы – потомки Киевской Руси, а они без истории, и им тяжело это воспринять, заврались по самые уши, уже сами не знают, как правильно из той лжи вылезти... Украинцам надо поднимать головы наконец-то и победить всю эту всю нечисть", – заявил певец.

Михаил Хома уверен, что полномасштабная война должна стать той решающей точкой, после которой украинцы уже никогда не подумают назвать агрессоров братьями.

"Надо раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Мы – не братья и не сестры. Вы были орками, ими и остаетесь. Вы – гнусная нация, которая против человечества, против Украины. Нам с ними нужно прекратить отношения", – подытожил музыкант.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Dzidzio рассказал, что в результате авиаобстрела Яворовского полигона во Львовской области был тяжело ранен его близкий друг, военнослужащий Роман Кулик. В тело воина попали три осколка ракеты.