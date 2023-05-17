Джонни Депп расплакался на Каннском кинофестивале из-за реакции зала на свою первую за длительное время роль

Голливудская кинозвезда Джонни Депп до слез растрогался во время оваций за роль Людовика XV в фильме "Фаворитка", которые длились около 7 минут. Не секрет, что громкие аплодисменты на Каннском кинофестивале – одна из символических наград для кинокоманд, поэтому чем они длиннее, тем успешнее считают ленту.

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Для исполнителя роли Капитана Джека Воробья премьера "Фаворитки" стала знаковой, ведь это его первая роль после громкого развода с актрисой Эмбер Херд в конце 2016 года. OBOZREVATEL решил рассказать, как прошло открытие кинофестиваля в Каннах для Джонни Деппа (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Показ фильма с Джонни Деппом в главной роли открыл кинособытие. После просмотра ленты зал взорвался аплодисментами, которые не прекращались около 7 минут.

Растроганный актер вытер слезы и жестами поблагодарил публику, после чего обнял сопровождавшую его французскую актрису Майвенн, которая также снималась в ленте. На больших экранах фильм покажут в 2023 году, однако точная дата пока не объявлена.

Напомним, Эмбер Херд подала на развод после 15 месяцев брака с Деппом в 2017 году и обвинила актера в систематическом домашнем насилии. По итогам судебных слушаний женщина получила ордер, запрещающий мужчине приближаться к ней ближе, чем на 100 метров. Адвокаты самого Деппа назвали "чепухой" все выдвинутые против него обвинения.

Несмотря на то, что вина актера не была доказана, скандал сильно повлиял на его карьеру. После того, как издания The Sun написали, что актер избивал Эмбер Херд , от него отвернулись кинокомпании. Так, Warner Bros. отказалась сотрудничать со звездой в проекте "Фантастические твари", а Netflix удалили все фильмы с его участием.

Как писал OBOZREVATEL, в 2022 году Джонни Депп выиграл судебное дело о клевете против своей бывшей жены Эмбер Херд и добился компенсации в 15 миллионов долларов.

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