Джонни Депп напугал фанатов своей 'не голливудской' улыбкой с гнилыми зубами. Фото

Американский актер Джонни Депп во время фотосессии на Каннском кинофестивале засветил свои зубы и удивил фанатов, привыкших к "голливудским" улыбкам на дорожках. В сети уже несколько дней обсуждают ужасное состояние зубов артиста, которые он, очевидно, давно не лечил.

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Из-за пропущеных визитов к стоматологу его передние зубы уже начали гнить, считают пользователи. OBOZREVATEL решил показать красноречивые фото, испугавшие поклонников знаменитости (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Когда Депп улыбался и широко открывал рот, было видно, что задних зубов у него уже нет, а вместо них установлены металлические импланты. Относительно передних зубов – они у звезды свои, хотя и потеряли эстетический вид.

Улыбка звезды "пожелтела", а кое-где покрылась коричневыми пятнами. Пользователи сети предполагают, что виной тому стало курение звезды и злоупотребление кофе.

Некоторых пользователей состояние зубов актера испугало и они начали поговаривать о плохом здоровье звезды, а других улыбка Деппа рассмешила.

"Прекратите показывать мне гнилые зубы Джонни Деппа, я боюсь", "Зубы Джонни Деппа гниют", "Зубы Джонни Деппа кричат ​​о помощи", "Мне так надоело видеть гнилые зубы Джонни Деппа. Пожалуйста, ради любви к Богу, поставьте триггерное предупреждение", – говорится в некоторых сообщениях.

Как писал OBOZREVATEL, Джонни Депп расплакался из-за бурных овации зрителей фильма "Фаворитка", где он сыграл главную роль. Подробнее об этом – читайте в материале.

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