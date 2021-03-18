Джоли планирует обвинить Питта в домашнем насилии – СМИ

В СМИ появилась информация, что американская актриса Анджелина Джоли готова предоставить доказательства о домашнем насилии со стороны Брэда Питта в суд.

По предварительной информации, документы знаменитость подала в пятницу, 12 марта. Также дать показания смогут трое несовершеннолетних детей пары. Об этом сообщает издание The Blast.

После предоставления документов стало известно, что Питт якобы замешен в инциденте с сыном Мэддоксом. Ранее актера обвиняли в жестоком обращении с детьми, в частности со старшим сыном. Согласно источникам, он оскорбил и ударил Мэддокса на глазах у Джоли и других детей.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году, а в 2019-м уже расторгли брак. Звездная пара воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 11-летних близнецов Нокса и Вивьен Джоли-Питт.

В апреле 2019 года через три года после первых новостей о разрыве Брэд Питт и Анджелина Джоли стали официально разведенными.

В июне таблоиды распространили информацию, что актер провел романтические каникулы в Италии вместе с бывшей женой Дженнифер Энистон. Из-за этого появились слухи, что они снова вместе. Впоследствии Джоли призналась, что решила расстаться с Питтом ради благополучия своих детей.

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