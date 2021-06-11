Джилл Байден обвинили в копировании стиля Иванки Трамп. Фото

Первая леди США Джилл Байден во время встречи с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном появилась в длинном белом платье в белый горох. Советник Дональда Трампа Джейсон Миллер обвинил жену президента страны в том, что она копирует стиль Иванки Трамп.

Об этом сообщает издание Independent. По словам Миллера, дочь Трампа выходила в свет в схожем наряде в мае 2019 года в Лондоне (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Отмечается, что Джилл посетила встречу с Джонсоном в белом платье в черный горох бренда Brandon Maxwell и оверсайз-пиджаке марки Zadig & Voltaire, на задней части которого кристаллами вышито слово love.

Видео дня

Тогда как дочь Трамп запечатлели на улице Даунинг-стрит в 2019 году в образе с аналогичным принтом. При этом наряд бизнесвумен было короче, чем у Байден. Кроме того, платье Иванки было оформлено полупрозрачными рукавами и бантом на шее.

Пользователи сети встали на защиту Джилл и принялись писать об этом в комментариях под публикацией Миллера в Twitter.

"Посмотри, во что превратилась твоя жизнь. Ты следишь, в чем ходила когда-то Иванка. Жаль тебя", "Мужчина, пытающийся обсуждать моду, – это весело. Это даже отдаленно не одно и то же. Белое платье с черными точками. Вау, никогда такого раньше не видел", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, фото супруги президента США Джо Байдена Джилл, выходящей из самолета в аэропорту Вашингтона, стали бурно обсуждать в сети. Многие раскритиковали наряд 69-летней первой леди, который якобы выглядит не по статусу и возрасту.