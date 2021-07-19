Дженнифер Лопес обнародовала редкое фото с 13-летней дочерью

Американская певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками снимком, на котором засветилась со своей 13-летней дочерью Эммой. Они решили сделать селфи и показали его публике.

Фанаты остались в восторге от нового фото знаменитости и засыпали ее комплиментами. Соответствующий кадр Лопес разместила на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На снимке видно, как певица с дочерью позируют в лучах солнечного света со счастливыми улыбками. Таким образом исполнительница показала, как они проводят выходные.

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Пользователи сети оценили селфи Лопес с дочерью Эммой. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Мои лучшие девочки!", "Ой, это слишком мило!", "Вы обе такие красивые", "Красиво", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Она оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, когда решила начать полноценную актерскую карьеру.

У знаменитости двое детей: Эмма Мерибел и Максимилиан Девид.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская певица Дженнифер Лопес призналась, что никогда не была такой счастливой, как сейчас в отношениях с актером Беном Аффлеком. Как оказалось, знаменитость очень влюблена.