Лопес съехалась с Аффлеком: как выглядит коттедж пары. Фото

Популярная американская певица Дженнифер Лопес и ее бывший возлюбленный, актер Бен Аффлек, после слухов о романе стали жить вместе. Пара арендовала роскошный коттедж в Майами за 18 млн долларов.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, пару запечатлели в их "любовном гнездышке", когда Дженнифер прогуливалась по территории дома, а Бен – курил на балконе (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Отмечается, что на веб-сайте дом стоимостью 18 млн долларов указан как: "Архитектурно потрясающее поместье на набережной с видами на открытую воду". Он расположенное на обширном участке площадью 27 000 кв. м.

В нем есть 11 спальных комнатах, 12 ванных комнат, несколько гостиных, просторная кухня и столовая, тренажерный зал и офис. Также на территории коттеджа есть бассейн, джакузи, гостевой домик и три гаража.

Напомним, что Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма "Глубокие воды" в 2002 году и моментально влюбились друг в друга. Буквально через несколько месяцев Бен предложил Дженнифер стать его единственной и подарил помолвочное кольцо. Однако в 2004 они заявили о расставании.

На данный момент оба не состоят в отношениях, поскольку недавно Дженнифер заявила о том, что расстается с бейсболистом Алексом Родригесом. Знаменитости объяснили свое решение тем, что у них гораздо лучше получается дружить, нежели быть парой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Дженнифер Лопес готова начать отношения лишь с тем мужчиной, которому она сможет полностью доверять. По словам инсайдеров, знаменитость ищет партнера, который не вызовет у нее сомнений даже когда они будут находится порознь в какой-то момент.