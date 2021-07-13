Джеки Чан хочет вступить в Компартию и заявил, что в Китае слишком много свободы

Популярный актер Джеки Чан заявил, что хочет вступить в Коммунистическую партию Китая. По его словам, он горд быть китайцем и видит величие партии, которая "достигает всего, что обещает". Ранее кинозвезда критиковал Гонконг и Тайвань за то, что их политические модели предусматривают "слишком много свободы".

Об этом знаменитость сообщил на мероприятии, организованном государственной Китайской ассоциацией кино, передает Global Times. Стоит отметить, что раньше Чан не одобрял политику Пекина – в частности, в 1989 году он принимал участие в концерте в поддержку протестов на площади Тяньаньмэнь. Однако после возвращения Гонконга в состав Китая актер стал выступать на стороне официальных властей.

В 2013 году Чан стал членом Народного политического консультативного совета Китая – совещательного органа при КПК, в который входят известные и богатые жители страны.

Видео дня

В 2019 году, когда в Гонконге проходили протесты против законопроекта, позволяющего экстрадировать преступников в Китай, Чан долгое время отказывался обращать на них внимание, однажды заявив, что "ничего об этом не слышал". Позже актер сказал, что поддерживает законопроект и назвал себя "патриотом Китая", и подчеркнул, что протесты вызывают у него "грусть и депрессию".

Коротко о знаменитости:

Джеки Чан – гонконгский актер, каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кавалер ордена Британской империи, главный режиссер Чанчуньской киностудии – старейшей киностудии в КНР.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, киноактер Джеки Чан лишил внебрачную дочь Етту Нг крыши над головой, узнав о ее нетрадиционной сексуальной ориентации.