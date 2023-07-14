Джеймс Кэмерон ведет переговоры насчет съемок сериала о батискафе 'Титан', который затонул во время исследования 'Титаника' – The Sun

Всемирно известный режиссер Джейм Кэмерон, который снял целый ряд культовых лент, среди которых и знаменитый "Титаник", ведет переговоры насчет съемок сериала о батискафе "Титан". Этот аппарат затонул 18 июня этого года, исследуя обломки парохода "Титаник".

Видео дня

Об этом пишет The Sun со ссылкой на инсайдеров. Одна из крупных стриминговых платформ уже выразила желание создать драматический сериал о судьбе "Титана" и Кэмерон стал первым, кого рассматривают на роль режиссера.

Джеймс Кэмерон и сам более 30 раз погружался на место, где затонул самый известный корабль в мире, готовясь к съемкам "Титаника". Поэтому представители стримингового сервиса решили обратиться именно к нему, чтобы перенести на экран историю пятерых мужчин, погибших на батискафе.

"Катастрофа "Титана" уже рассматривается как большой сериал для одного из крупнейших в мире стриминговых сервисов, и Джеймс является первым кандидатом на должность режиссера. Это тема, близкая его сердцу. Он рассказал историю "Титаника" с такой состраданием, что для него это кажется естественным шагом", – говорит источник.

Считается, что на этот сериал уйдет много времени, денег и ресурсов. Ходят слухи, что к участию в таком масштабном проекте хотят привлечь актеров Мэтта Дэймона ("Интерстеллар", "Марсианин", "Джейсон Борн", "Одиннадцать друзей Оушена") и Кумейла Нанджиани ("Любовь – болезнь", "Люди в черном: Интернешнл", "Полтора шпиона").

Как сообщал OBOZREVATEL, береговая охрана США получила поднятые со дна Атлантического океана обломки подлодки "Титан", которая затонула. Также обнаружены, вероятно, человеческие останки.

Подробнее об истории "Титана" компании OceanGate, которая спустя более 100 лет после трагедии с "Титаником" не сделала выводов и обрекла людей насмерть, читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!