Джеджула предупредил об аферистах в сети, которые используют его имя

Украинский телеведущий Андрей Джеджула предупредил своих поклонников о том, что в последнее время активизировались мошенники, которые используют его имя в неизвестном розыгрыше призов.

По словам знаменитости, он не принимает участие ни в каких гивах, поэтому это обман. Об этом Джеджула сообщил на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, пользователям сети приходят сообщения, в которых сказано, что якобы стартовал набор спонсоров на гив, где можно выиграть iPhone, деньги, а также обещают увеличения количества подписчиков.

Кроме того, за участие в розыгрыше аферисты требуют 1000 гривен. В смс отмечают, что реклама будет осуществляться в Instagram Джеджулы. Но как оказалось, это фейковая информация.

Джеджула предупредил своих поклонников о мошенниках Скриншот

В сети активизировались мошенники Скриншот

Напомним, что в последнее время мошенники часто используют имена украинских звезд, чтобы обмануть людей и выманить с них деньги.

Ранее Настя Каменских предупредила об аферистах, которые от ее имени проводят конкурсы в сети. Она заявила, что если и устраивает розыгрыши призов, то только на своей странице.

Екатерина Осадчая рассказала, что мошенники в сети действуют от ее имени и отправляют сообщение, в котором говорится о победе в выдуманном конкурсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская рассказала, что мошенники от ее имени пишут друзьям и знакомым, и просят перевести деньги на карту. Сообщения аферистов поступают с российских номеров.