Джанабаева показала Меладзе с двухмесячной дочерью на руках. Видео

Российская певица Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками видео, на котором показала своего супруга Валерия Меладзе вместе с их двухмесячной дочерью Агатой. Артист держал малышку на руках и трогательно укачивал ее.

Соответствующий ролик Джанабаева опубликовала на личной странице в Instagram. Звезда также похвасталась, что ее муж получил премию Ru.TV в номинации легенда российского шоу-бизнеса (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"В нашем тридевятом царстве поселилась легенда... Всегда было интересно, как они живут. Кормить когда будем малышку?" – сказала Альбина.

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Пользователи сети пришли в восторг от новой публикации знаменитости. Они написали множество позитивных комментариев.

Напомним, что Меладзе зарегистрировал брак с Джанабаевой в 2014 году. В ноябре 2018 года пара впервые дала совместное интервью, в котором рассказала о своей семейной жизни.

В мае 2019 года Джанабаева сообщила, что они с мужем планируют родить третьего ребенка. У знаменитостей есть сыновья 17-летний Константин и 6-летний Лука. Отметим, что Меладзе и Джанабаева старательно оберегают своих детей от внимания общественности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Альбина Джанабаева, которая стала мамой в третий раз, показала трогательное фото с дочерью. Звезда опубликовала в своих соцсетях снимок, на котором запечатлела крохотную ручку малышки.