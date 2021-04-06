Джамала стала блондинкой для новой фотосессии

Украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения Джамала позировала в образе эффектной блондинки в новой съемке.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, на ней было короткое платье, белая накидка, а завершали образ коричневые ботинки и гетры молочного цвета.

Также для этой съемки исполнительница кардинально изменила прическу: ее каштановые волосы превратились в яркий блонд.

"Я, наверное, представляла себя в каком-то фильме Педро Альмодовара", – подписала свежие кадры звезда.

Поклонники пишут, что новый образ певице очень идет. Вот некоторые их комментарии:

"Белый очень к лицу!", "Как же вам красиво в таком образе", "В этом образе вы очень похожи на Эми Уайнхаус", "Класс! Вам очень идет блонд", "На десять лет моложе выглядите! Класс", "О, это невероятно! Как же красиво Вам блондинкой. Не верю своим глазам".

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамала показала похудевшую фигуру в эффектном весеннем образе. На ней были темные джинсы с белыми шнурками по всей длине, черный гольф с открытыми плечами и плащ желтого цвета.