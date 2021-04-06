Джамала стала блондинкою для нової фотосесії

Українська співачка і актриса кримськотатарського походження Джамала позувала в образі ефектної блондинки в новій зйомці.

Відповідні знімки знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, на ній була коротка сукня, біла накидка, а завершували образ коричневі черевики і гетри молочного кольору.

Також для цієї зйомки виконавиця кардинально змінила зачіску: її каштанове волосся перетворилися в яскравий блонд.

"Я, напевно, уявляла себе в якомусь фільмі Педро Альмодовара", – підписала свіжі кадри зірка.

Шанувальники пишуть, що новий образ співачці дуже личить. Ось деякі їхні коментарі:

"Білий дуже гарно!", "Як же вам гарно в такому образі", "В цьому образі ви дуже схожі на Емі Вайнгауз", "Клас! Вам дуже личить блонд", "На десять років молодше виглядаєте! Клас", "О, це неймовірно! Як же красиво Вам блондинкою. Н е вірю своїм очам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джамала показала схудлу фігуру в ефектному весняному образі. На ній були темні джинси з білими шнурками по всій довжині, чорний гольф з відкритими плечима і плащ жовтого кольору.