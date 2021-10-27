Джамала засветила на публике боди с матами. Фото

Украинская певица Джамала появилась на публичном мероприятии в боди с матерной надписью. В таком виде она пришла на фильм режиссера Уэса Андерсона "Французский вестник" и позировала перед фотографами Vogue UA.

Соответствующие кадры артистка обнародовала на своей странице в Instagram в среду, 27 октября. Она отметила, что для нее это первый поход в кино за очень долгое время.

Женщина предстала на фото в стильной черной шляпе, джинсах и расстегнутой рубашке, под которой было телесное боди с длинным рукавом, укращенное надписями.

Полностью текст, размещенный на наряде, не видно, однако хорошо заметна последняя фраза "f*cking everything".

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В своем посте украинская звезда рассказала, что фильм ей понравился. "Нереальная работа, в которой каждый найдет 150 тысяч идей для постановок, видеоклипов, показов мод, музыки", – поделилась она впечатлениями.

Коротко о знаменитости:

Джамала (Сусана Алимовна Джамаладинова)– 38-летняя украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины.

Работает в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках.

Вместе с мужем Бекиром воспитывает двух сыновей: старшего Эмира и Селим-Гирая.

Как писал OBOZREVATEL, в седьмом эфире проекта "Танці з зірками" на 1+1 артистка вылетела из шоу. Джамала прокомментировала поражение и назвала себя победительницей.