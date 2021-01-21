Джамала, Димопулос, Кухар показали, что едят на отдыхе. Фото с Мальдив и Египта

Украинские звезды во время зимних праздников массово отправились на отдых в теплые края. Так, они щедро делятся с поклонниками фото в купальниках, а также показывают, что едят за границей.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать, как Джамала, Санта Димопулос, Екатерина Кухар и другие знаменитости питаются во время отдыха. А также о том, где они проводят свой отпуск (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Певица Джамала проводит свой отпуск вместе с супругом Сеит-Бекир Сулеймановым и сыновьями в Египте. Отметим, что на отдыхе артистка придерживается правильного питания. Недавно знаменитость показала архивное фото с пляжа на Бали и назвала кадры мотивацией похудеть на 10 кг.

В свою очередь экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос отправилась вместе с семьей на Мальдивы. Певица показала в личных Instagram-сториз фото своего завтрака в бассейне. На снимке можно увидеть омлет, свежие фрукты и выпечку.

Балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар также отдыхает на Мальдивах. К слову, она не отказывает себе ни в чем и пробует разную еду. Знаменитость показала, что в ее отеле подают на завтрак и ужин.

Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма проводит свой отпуск с женой Лилией и сыном в солнечном Майами (США). Знаменитость также показал поклонникам, чем питается на отдыхе.

Телеведущий, участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова отправились в зимний отпуск на Мальдивы. Там пара рассказала о том, что они скоро станут родителями. Супруги также показали, что в их отеле подают на завтрак и ужин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, куда улетели отдыхать звезды, пока в Украине карантин. Настя Каменских, Оля Фреймут, Андре Тан и другие знаменитости поделились яркими фото с разных уголков планеты в своих соцсетях.