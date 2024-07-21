Двух певиц-предательниц Украины допросят в суде из-за убийства Игоря Талькова

Двух певиц-предательниц Украины и еще около 150 свидетелей допросят по делу убийства 6 октября 1991 года известного советского певца и поэта Игоря Талькова. Речь идет о бывшей киевлянке Наташе Королевой и уроженке Мукачево Лолите Милявской.

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Кроме украинок, в список певцов попали известные россияне Олег Газманов, Игорь Николаев, Богдан Титомир и Александр Цекало, пишут росмедиа. Кровавые события в тот день произошли еще 32 года назад, но дело до сих пор не могут быть закрыты.

"Выяснилось, что заочно арестованный убийца Шляфман [концертный директор Талькова, которого обвинили в убийстве] – брат питерского криминального авторитета 90-х. Вероятно, это помогло ему уехать от правосудия в Израиль", – говорится в сообщении.

Известно, что мужчина так и не понес ответственности за свой поступок, а в 1992 году сбежал в Израиль и сменил имя. Его заочно обвинили по статье об умышленном убийстве "при отягчающих обстоятельствах".

6 октября 1991 года во время выступления во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге, РФ, концертный директор Шляфман хотел застрелить концертного директора певицы Азизы. Он испытывал неприязнь к нему из-за очередности выступления артистов. Однако в момент выстрела мужчина успел увернуться, поэтому пуля попала в Игоря Талькова и смертельно ранила.

Игорь Тальков в начале своей карьеры долгое время писал тексты в ящик из-за преследования советской властью и цензурой. Самым известным его хитом стала песня "Чистые пруды", которую он все же смог спеть.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наташу Королеву украинцы якобы довели до нервного срыва. Ее захейтили из-за выступления с одним интересным элементом, который в Украине под запретом.

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