Певицу родом из Киева Наташу Королеву, которая игнорирует геноцид собственного народа и прославляет СССР на пропагандистских мероприятиях, украинцы якобы довели до нервного срыва. Российские СМИ заявили, что артистка уехала в санаторий для лечения, поскольку требует "перезагрузки".

Как пишут пропагандисты, причиной стала волна хейта после выступления коллаборантки 9 мая с георгиевской лентой. За компанию артистка взяла мужа-стриптизера Тарзана, который восхваляет оккупантов.

Примечательно, что выступление предательницы Украины даже не показали в эфире, ведь в сентябре 2022 певица выступила в Москве в сине-желтых цветах. Как писали в СМИ, Королева прилетела в РФ из США, чтобы выступить на концерте к так называемому Дню победы, но "организаторы опомнились" и не включили запись в телеверсию.

Однако певица решила, что выступление не должно остаться незамеченным, поэтому опубликовала видео в своем Instagram. Важно отметить, что для пользователей из Украины без VPN-сервисов страница коллаборантки не открывается.

Впрочем, под постом все же можно найти комментарии с критикой как от украинцев, так и от россиян. Именно они вроде бы довели Королеву до нервного срыва.

Ранее OBOZ.UA писал, что Королева записала совместный трек с коллегой-путинистом, в котором экс-киевлянка надменно утверждает, что она "made in Russia", то есть "изготовлена в России". Для рекламы позорной песни "украинка" в чудаковатом виде станцевала на фоне Кремля.

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