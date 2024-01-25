'Душа была ранена на куски'. Мария Бурмака расплакалась, рассказывая о смерти брата-воина ВСУ

Младший брат народной артистки Украины Марии Бурмаки Святослав, воевавший в рядах ВСУ, скончался 4 января от сердечного приступа. Певица его очень любила, поэтому утрату она тяжело пережила. После сообщения о смерти брата женщина долгое время не могла поверить в произошедшее.

Видео дня

Мария Бурмака рассказала ЖВЛ, которого транслировали во время "Завтрака с 1+1", что брат служил в 43-й отдельной артиллерийской бригаде, за это время был ранен и контужен, что сильно повлияло на его психику. Женщина заметила, что он стал жестче и бурно реагировал на каждую мелочь. Он очень боялся показаться слабым.

Когда Бурмака рассказывала о неожиданной болезни Святослава, не смогла сдержать слез от страшных воспоминаний. Брат оставил после себя двоих детей: 14-летнюю Людмилу и 1,5-летнюю Ксению. Певица заметила, что младшая дочь была едва ли не единственным в его жизни, что вызвало у брата радость и умиротворение.

Оказалось, что Святослав Бурмака долгое время не сообщал родным, что отправился служить. Сначала он направился в терроборону, но туда его не взяли, поэтому впоследствии мужчина пошел в ВСУ. На фронте он получил ранения и контузии, из-за чего лечился в военном госпитале.

"Его привезли в военный госпиталь. Он лечился там три недели, потом ему дали отпуск. Он должен был пойти снова показаться врачам, куда он, конечно, не ушел. И вернулся на фронт. И снова была контузия очень сильная, и снова его положили. Его выписали из госпиталя в апреле 2023. Мой брат говорил: "У меня ранена душа в куски", – рассказала артистка.

Во время последнего разговора Марии Бурмаки с братом она даже не догадывалась, что у Святослава ишемическая болезнь сердца. Тогда она только бережно спросила, не холодно ли брату.

Ночью 4 января Святославу стало плохо, поэтому ему вызвали скорую, в которой и остановилось сердце воина. О болезни военного женщина уже узнала из справки о смерти.

"Я была во Львове и первое, что сделала – я взяла такси ехать в Киев, и проплакала всю дорогу, потому что я не могла понять, что вообще произошло", – объяснила Бурмака со слезами на глазах.

Святослав Бурмак похоронен на Аллее Славы в Бортничах в Киеве на одном кладбище с родителями и бабушкой. Певица даже посвятила брату свою песню "Повернись живим", которую написала год назад.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Донецкой области погиб 28-летний воин Петр Свинар из Львовской области. Он умер из-за попадания ракеты на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!