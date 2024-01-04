'Нет слов, чтобы описать, как больно'. Мария Бурмака сообщила о внезапной смерти брата-военнослужащего

Певица Мария Бурмака потеряла ближайшего родственника. Ночью 4 января от сердечного приступа скончался родной брат артистки Святослав.

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Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram. Святослав Бурмака с начала вторжения защищал Украину от российских захватчиков.

Народная артистка Украины Мария Бурмака написала в соцсети, что ее родной брат Святослав Бурмака – участник боевых действий, нес службу в 43-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясила. На фронте защитник получил ранение и был контужен. Долгое время лечился в военном госпитале. Мария написала, что сначала "не выдерживала его психика", а "в конце концов и сердце". Певица добавила, что нет слов, которыми сейчас можно описать чувство отчаяния, которое испытывает ее семья.

Святослав Бурмака пошел в военкомат в первые дни вторжения. Впоследствии его мобилизовали. А в апреле 2022 года у защитника родилась дочь, которую назвали Ксенией.

Святослав Бурмака ушел из жизни ночью 4 января. Прощание с защитником состоится в субботу. Ему было 43 года. Подробности о месте и времени захоронения Мария сообщит позже.

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