''Дух свободы в каждой клеточке'': Лобода удивила поклонников появлением в вышиванке. Фото

Исполнительница родом из Ирпеня Светлана Лобода, которая последние годы работала в РФ, анонсировала выход новой песни на украинском языке и потрясла аудиторию снимком в национальной одежде. Вокалистка весь 2022 год устраивала благотворительные концерты, чтобы помогать ВСУ, волонтерам и украинским беженцам.

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Новым кадром знаменитость поделилась в Instagram. Кроме того, она опубликовала несколько строк из трека, который, по словам ее поклонников, должен стать хитом. Композиция выйдет 3 февраля (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Лобода надела белую вышитую сорочку и пиджак оверсайз. Она дополнила свой аутфит массивными красными бусами, а также алыми сережками с узорами. "Потому что дух свободы в каждой клеточке, мы каждого из вас встретим по...", – заинтриговала цитатой из песни Светлана.

Фолловеры были ошеломлены нарядом певицы, подчеркнув, что вышиванка очень идет уроженке Киевской области. Фаны оставили множество приятных комментариев под постом Лободы: "Самая лучшая. Спасибо большое за вашу позицию! Так и должно быть! Слава Украине!", "Украиночка", "Очень изысканно", "Верим в прекрасный и искренний украинский хит", "Вау, вам очень идет".

К слову, за 2022 год вокалистка посетила 9 стран с благотворительными концертами, на которые пришли более 20 тысяч человек. Она перечислила 14 миллионов гривен на адресную помощь и в разные благотворительные организации. Светлана Лобода помогает переселенцам, военным, медикам, волонтерам, а также заботится о восстановлении разрушенных зданий в ее родном Ирпене.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода предстала в мини-платье красного цвета от британского бренда Magda Butrym, которое ранее надевала Рианна. Данный наряд стоит около 57 тысяч гривен и по словам поклонников певицы, лучше сидит на Светлане.

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