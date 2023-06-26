Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и другие звездные папы, с которых всем следует брать пример

Не всех мужчин пугают слова жены "я – беременна". Некоторые из них с нетерпением ждут пополнения в семье, и топот детских ножек по дому. Родительство их меняет – строгие и брутальные становятся добрее и заботливее. Ведь трудно отказать ребенку, который с наивными глазами просит съездить на отдых или, например, поиграть вместе в футбол.

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Какие знаменитости стали образцовыми папочками? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Дуэйн Джонсон

Американо-канадский актер, а также известный реслер Дуэйн Джонсон ("Скала") – образцовый многодетный папа. В первом браке жена родила дочь, а во втором у него появилось еще две дочери. Несмотря на внешнюю грубость, кинозвезда с удовольствием играет с детьми в куклы, укладывает их спать, заплетает волосы и даже позволяет себя красить косметикой.

2. Принц Гарри

Младший сын короля Чарльза ІІІ герцог Сассекский Гарри вместе со своей женой Меган Маркл воспитывает сына Арчи и дочь Лилибет. Молодой папа, по словам его избранницы, изменился: стал более мягким, чувственным и даже в чем-то сентиментальным. Он проводит с детьми кучу времени, чтобы насладиться периодом, пока те не выросли и не покинули дом.

3. Энрике Иглесиас

Испанский певец и актер Энрике Иглесиас и экс-теннисистка Анна Курникова воспитывают вместе двух дочерей и сына. Известно, что во время рождения третьего ребенка певец был рядом с женой. Судя по публикациям в Intagram, роль папы знаменитости приносит огромное удовольствие. Он часто танцует с малышами, плавает, играет с ними в прятки и читает на ночь сказки.

4. Брэдли Купер

Американский актер и продюсер Брэдли Купер и Ирина Шейк в 2017 году стали родителями дочери Леи. Папарацци постоянно "ловят" отца на прогулках, где он несет розовую сумочку, учит кататься на самокате или поправляет диадему на голове своей принцессы. В одном из интервью Брэдли признался, что знает ее любимых героев из мультфильмов и выучил песни, которые звучат там.

5. Райан Рейнольдс

Канадский актер Райан Рейнольдс и актриса Блэйк Лайвли – счастливые родители трех дочерей. Мужчина пытается дать все лучше девочкам, и с внимательностью относится к их просьбам. В 6 утра выходит с ними на прогулки, покупает им игрушки и не боится менять малышам подгузники.

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