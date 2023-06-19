Киану Ривз, Тоби Магуайр и другие знаменитости, чьи родители были преступниками

Родителей не выбирают. Если одни дети рождаются в семьях, где есть уважение к каждому и воспитываются правильные ценности, другие – у тех, кто часто пренебрегает законами и тюрьму воспринимают как второй дом.

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Рассказываем о знаменитостях, которые не могут назвать свое детство счастливым. Их мамы и папы продавали наркотики, грабили банки и не только. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Лейтон Мистер

Американская актриса и певица Лейтон Мистер, прославившаяся благодаря съемкам в сериале "Сплетница", родилась в тюрьме. Ее родители – профессиональные контрабандисты, которые переправляли наркотики из Ямайки в США. Их арестовали, когда мать Лейтон была беременна, поэтому родила дочь за решеткой.

Новорожденную будущую звезду воспитывала бабушка. Когда родителей выпустили на свободу, три месяца мама провела с ребенком. Затем женщину за очередное преступление снова отправили в тюрьму.

2. Линдси Лохан

Американская актриса, поп-певица и модель Линдси Лохан родилась в зажиточной семье. Так что все ее "хочу" родители удовлетворяли. Отец знаменитости имел крупный бизнес: он являлся владельцем макаронной фабрики. Чтобы больше зарабатывать, мужчина прокручивал схемы с ценными бумагами. Какое-то время это срабатывало. Но однажды его отправили за решетку за подделку документов. Тогда Лохан было 4 года.

3. Тоби Магуайр

Родители американского актера и продюсера Тоби Магуайра – повар и секретарша. Мать родила сына, когда ей было 18. Супруги часто ссорились, так что папа бросил семью, чтобы устроить свою жизнь. Ему это не удалось. В отчаянии мужчина решил ограбить банк, но на выходе его поймала полиция. Дальше он два года отсидел в тюрьме.

4. Киану Ривз

Канадский актер, режиссер, продюсер и музыкант Киану Ривз был совсем маленьким, когда папа бросил семью. Тогда ему было 3. После этого мать почти не занималась воспитанием мальчика, а пыталась найти себе мужа. Все ее браки были неудачными. Когда Киану исполнилось 28, он узнал, что на самом деле отец не просто "ушел", а его посадили в тюрьму за торговлю наркотиками.

5. Вуди Харрельсон

Отец американского актера Вуди Харрельсона был хладнокровным убийцей. В 1980 году он получил пожизненное заключение за то что застрелил федерального судью. До этого Харрельсона старшего несколько раз судили за убийство и сажали за решетку на 15 лет.

"Я пытался вытащить его из тюрьмы. Хотел дать еще один шанс. Видимо, он этого не заслуживал. Я просто был сыном, который хотел помочь отцу", – сказал в одном из интервью Вуди.

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