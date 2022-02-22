Дрю Бэрримор – 47! Как женщина, которая курит с 9 лет и лежала в психбольнице, добилась славы

Во вторник, 22 февраля, американская актриса, продюсер и режиссер Дрю Бэрримор празднует свой день рождения. Ей исполнилось 47 лет. Сегодня это всемирно известная звезда, которая прославилась своими ролями в лентах "Моторама", "Без ума от оружия", "Бэтмен навсегда" и "Дюплекс".

В детстве Дрю и не думала о мировой славе. Более того, она начала курить и злоупотреблять запретными веществами. Ее родители и не надеялись, что девушка сменит приоритеты в жизни. Как это вышло, читайте в материале OBOZREVATEL.

Детство, которое соблазняло выбрать ложный жизненный путь

Дрю начала сниматься в кино чуть ли не с пеленок. В 11 месяцев она появилась в рекламе корма для собак. А дебют в кино состоялся, когда ей было 5 лет – девочка сыграла в фантастическом фильме "Другие ипостаси" (1980). В 6-летнем возрасте Берримор появилась в картине Стивена Спилберга "Инопланетянин" (1982). И уже в 1985 году юная актриса получила номинацию в "Золотом глобусе" за лучшую женскую роль второго плана в ленте "Непримиримые противоречия".

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Испытание славой Дрю проходила довольно сложно. В 9 лет она начала курить, в 11 – злоупотреблять алкоголем, в 12 – увлекаться марихуаной, а со временем и кокаином. Отец часто избивал ее, а мать водила на разные вечеринки, чтобы похвастаться, какую талантливую дочь воспитала. Именно там Берримор и познакомилась с запрещенными веществами.

В 13 лет девушка попала в психбольницу, где проходила реабилитацию 18 месяцев. О своих воспоминаниях она рассказала на шоу Говарда Стерна: "Я ходила в клубы, а не в школу и однажды украла машину моей мамы. Знаете, я вышла из-под контроля". Девушка во всем обвинила свою мать: "Я думаю, что она создала монстра и не знала, что делать с ним". Далее Дрю ненадолго вернулась домой, а в 14 лет, после попытки суицида, оказалась в наркобольнице.

Звездный путь Берримор

Актриса кардинально изменила свою жизнь благодаря своеобразному сеансу психотерапии. Речь идет о том, что она написала книгу "Маленькая потерянная девочка" (1991), где подробно описывала темные страницы своей биографии. Когда она начала злоупотреблять алкоголем и увлекаться запрещенными веществами, от нее отвернулись все режиссеры. Они не хотели сотрудничать с человеком, который подвергся соблазнам славы.

Девушка сама решила начать судебный процесс против мамы, чтобы лишить ее родительских прав. Отец же бросил семью. В 90-м году маму Дрю лишили родительских прав. Тогда актриса начала самостоятельную жизнь и больше не возвращалась к пагубным привычкам. Дальше артистка решила зарабатывать деньги: работала официанткой и снималась для журнала Playboy. Со временем начала ходить на кастинги и ей улыбнулась удача – Берримор снялась в ленте "Ядовитый плющ" (1992).

До 1996 года актриса снова начала приобретать славу. Все благодаря съемкам в ленте "Бэтмен навсегда" и "Все говорят, я люблю тебя". Каждая последующая ее роль становилась все лучше. Поскольку звезда ежедневно совершенствовала свои актерские навыки, которые дополнительно прокачивала, когда параллельно работала продюсером разных кинопроектов. Самые известные из них – "Ангелы Чарли", "Донни Дарко", "Дюплекс" и т.д. Поборов вредные привычки, ей удалось получить роли в проектах, где снимались звезды мирового масштаба – Адам Сэндлер, Кэмерон Диаз, Бен Аффлек, Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Роберт Де Ниро и другие.

В 2007 г. Дрю Бэрримор возглавила список "Самых красивых людей", ежегодно составляемый журналом People.

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