46-летняя Дрю Бэрримор рассекретила, что помогло ей сбросить лишний вес

Известная американская актриса Дрю Бэрримор призналась, что похудела на 20 фунтов (около 9 кг) благодаря кардинальному изменению рациона и регулярным физическим нагрузкам. Свой день она любит начинать со стакана теплой воды с лимоном.

На завтрак знаменитость предпочитает тосты с авокадо, хлопья с добавлением оливкового масла и морской соли. Об этом пишет издание Hello Magazine (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также рацион звезды не обходится без фруктов, яиц, а иногда она может побаловать себя блинами или французскими тостами.

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Дрю не скрывает, что ей пока сложно полностью отказаться от вредной еды. Она говорит, что первое время своей диеты "плакала и мечтала о кусочке пиццы":

"Все, что я делала изначально – это плакала и мечтала о пицце. Я все еще мечтаю и плачу о кусочке пиццы. Но я отдаю себе отчет в том, что мне нужно усердно работать, чтобы не быть размером с автобус... И это нормально. Это моя карма. Я не знаю, может быть, в прошлой жизни я была худой и подлой", – высказалась по этому поводу Бэрримор.

Коротко о знаменитости:

Дрю Бэрримор – американская актриса, кинорежиссер, модель, писатель и продюсер. Представительница актерской династии Бэрриморов, внучка Джона Бэрримора. Ее прорывом стала роль в фильме Стивена Спилберга, "Инопланетянин".

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