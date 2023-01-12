Умер легендарный рок-гитарист Джефф Бек: Оззи Осборн, Джонни Депп и Мик Джаггер оплакивают потерю

Один из самых влиятельных в мире гитаристов Джефф Бек скончался в Великобритании 10 января в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал бактериальный менингит.

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Непоправимую потерю в мире рок-музыки оплакивают известные артисты и инструменталисты. О трагической новости сообщили на официальной странице звезды в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"От имени его семьи мы с глубокой грустью сообщаем о смерти Джеффа Бэка. После внезапного заболевания бактериальным менингитом он вчера мирно ушел из жизни. Его семья просит о конфиденциальности, пока они переживают эту огромную потерю", – говорится в сообщении.

Вклад Джеффа Бэка в сферу панка, хэви-металла и альтернативного рока трудно переоценить. Талантом музыканта восхищались ключевые рок-деятели нашего времени. Некоторые из них уже успел отреагировать на потерю.

Один из самых известных представителей британского рока 1970-х годов, вокалист и композитор Род Стюарт написал: "Джефф Бек был с другой планеты. Он был одним из немногих гитаристов, которые, играя вживую, действительно слушали, как я пою".

Американская рок-группа Hollywood Vampires, в состав которой входят Джонни Депп, Элис Купер, Джо Перри и Томми Хенриксен также отреагировала на трагическую новость: "Мы с грустью узнали о смерти нашего дорогого друга и легенды гитарной сцены Джеффа Бэка. Он был настоящим новатором, и его наследие будет жить в его музыке".

Фронтмен Rolling Stones сэр Мик Джаггер поделился видео, на котором они с покойным гитаристом играют вместе, сказав, что музыка потеряла "одного из лучших гитаристов в мире" и "мы все будем очень скучать по нему".

Фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн сказал, что для него было честью знать и играть с Бэком.

К словам коллег присоединились участники групп Queen, Kiss и другие известные музыканты.

Джефф Бек посвятил свою жизнь музыке и прославился тем, что его пальцы были застрахованы на 7 млн. фунтов стерлингов.

Он был семикратным обладателем "Грэмми". В начале своей карьеры играл в рок-группе The Yardbirds, затем в 1967 году организовал собственный коллектив The Jeff Beck Group.

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