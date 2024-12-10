Друг Бена Аффлека поставил точку на слухах о воссоединении актера с бывшей женой

Друг американского актера Бена Аффлека поставил жирную точку на большом количестве сплетен о воссоединении звезды с бывшей супругой Дженнифер Гарнер, с которой у него трое общих детей Вайолет, Серафина и Сэмюэль. Несмотря на то, что на протяжении последнего времени экс-супруги проводят немало времени в компании друг друга, знаменитость не готов начинать новые отношения.

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Как сообщил источник изданию Page Six, Аффлек все еще привыкает к одинокой жизни после развода с Дженнифер Лопес. Он сконцентрировал внимание на развитии творческой карьеры.

"Пока Бен не заинтересован в том, чтобы погрузиться в другие отношения. Его развод с Дженнифер еще даже не завершен. А если бы это было так, свидание – это не то, о чем он сейчас думает", – объяснил инсайдер.

По словам друга знаменитости, он сейчас пытается уделить как можно больше внимания себе, детям и творческим проектам. Источник отметил, что изменения в личной жизни оказали значительное влияние на карьеру 52-летней знаменитости. Производственный процесс криминального триллера "RIP", в котором Бен Аффлек является продюсером, заметно приостановился.

"Из-за развода Бена и всего, что происходит в его личной жизни, производство фильма замедлилось, и на данный момент нет даты релиза. Они все еще работают над проектом, но пока нет четкого дедлайна", – добавил инсайдер.

Напомним, в последнее время звезду все чаще замечают в компании его бывшей жены Дженнифер Гарнер. Вместе с общими детьми: Вайолет, Серафиной и Сэмюэлем экс-супруги провели День благодарения. Кроме того, Рождество они хотят отпраздновать в том же семейном кругу.

На фоне этих новостей Дженнифер Лопес поразила поклонников фотографиями в экстравагантном "платье мести". 55-летняя звезда похвасталась кулинарными навыками, позируя на камеру в откровенном образе со смелым декольте и открытой спиной и готовя блюдо на газовой плите.

Ранее OBOZ.UA писал, что Бен Аффлек впервые после разрыва публично заговорил о Дженнифере Лопесе.

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