Дженнифер Лопес в 'платье мести' похвасталась кулинарными навыками, пока Бен Аффлек проводит время с бывшей. Фото

Американская актриса Дженнифер Лопес поразила своих подписчиков новыми фотографиями. 55-летняя звезда похвасталась кулинарными навыками, позируя на камеру в экстравагантном "платье мести", в то время как ее бывший избранник Бен Аффлек проводит праздники с экс-женой Дженнифер Гарнер.

Видео дня

Фотографиями в смелом образе артистка поделилась на своей странице в Instagram. В комментариях она написала: "Моя любимая часть выходов в люди – это возвращение домой на полночный перекус".

На обнародованных кадрах можно увидеть, что Дженнифер Лопес в откровенном наряде готовит какое-то блюдо на газовой плите. Звезда предстала перед камерой в мерцающем платье со смелым декольте. Интересным элементом образа актрисы стала открытая спина. Она дополнила аутфит массивными серьгами и кольцом с драгоценными камнями. Волосы Дженнифер Лопес уложила волной, а в макияже отдала предпочтение нюдовым оттенкам.

Эффектными фотографиями в "платье мести" знаменитость поделилась, пока Бен Аффлек наслаждается компанией своей бывшей – Дженнифер Гарнер. Вместе с общими детьми – Вайолет, Серафиной и Сэмюэлем – экс-супруги провели День благодарения.

"Несмотря на то, что Бен и Джен уже давно развелись, он чувствует себя с ней достаточно комфортно", – сообщил инсайдер изданию Page Six.

К тому же и Рождество бывшие супруги планируют провести в компании друг друга. По словам источника, Гарнер хочет, чтобы их семья была вместе как можно больше, особенно в момент, когда актер переживает развод с Джей Ло.

"Джен искренне хочет, чтобы ее дети были счастливы. Она будет продолжать заботиться о том, чтобы они проводили время всей семьей, включая Бена. У них тоже есть планы на Рождество с детьми. Им нравится, когда они все проводят время вместе", – рассказал инсайдер People.

Что такое "платье мести"

Вероятно, на фоне таких новостей Дженнифер Лопес не зря показалась в экстравагантном наряде. Она выбрала для себя "платье мести", которое довольно часто надевают известные личности после сложного разрыва отношений.

Впервые такой наряд продемонстрировала принцесса Диана. После того, как ее тогдашний любимый Чарльз III публично признался в измене с Камиллой Паркер-Боулз, она вышла на публику в наряде, что нарушил сразу несколько правил королевской семьи. Ее "платье мести" имело смелое декольте, открытые плечи и юбку, длина которой была выше колен.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети обсуждают красавца-телохранителя Дженнифер Лопес, который помогает ей после развода с Беном Аффлеком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!