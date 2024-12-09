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Дженнифер Лопес в "платье мести" похвасталась кулинарными навыками, пока Бен Аффлек проводит время с бывшей. Фото

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
4,7 т.
Дженнифер Лопес в 'платье мести' похвасталась кулинарными навыками, пока Бен Аффлек проводит время с бывшей. Фото

Американская актриса Дженнифер Лопес поразила своих подписчиков новыми фотографиями. 55-летняя звезда похвасталась кулинарными навыками, позируя на камеру в экстравагантном "платье мести", в то время как ее бывший избранник Бен Аффлек проводит праздники с экс-женой Дженнифер Гарнер.

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Фотографиями в смелом образе артистка поделилась на своей странице в Instagram. В комментариях она написала: "Моя любимая часть выходов в люди – это возвращение домой на полночный перекус".

Дженнифер Лопес в "платье мести" похвасталась кулинарными навыками, пока Бен Аффлек проводит время с бывшей. Фото

На обнародованных кадрах можно увидеть, что Дженнифер Лопес в откровенном наряде готовит какое-то блюдо на газовой плите. Звезда предстала перед камерой в мерцающем платье со смелым декольте. Интересным элементом образа актрисы стала открытая спина. Она дополнила аутфит массивными серьгами и кольцом с драгоценными камнями. Волосы Дженнифер Лопес уложила волной, а в макияже отдала предпочтение нюдовым оттенкам.

Дженнифер Лопес в "платье мести" похвасталась кулинарными навыками, пока Бен Аффлек проводит время с бывшей. Фото

Эффектными фотографиями в "платье мести" знаменитость поделилась, пока Бен Аффлек наслаждается компанией своей бывшей – Дженнифер Гарнер. Вместе с общими детьми – Вайолет, Серафиной и Сэмюэлем – экс-супруги провели День благодарения.

"Несмотря на то, что Бен и Джен уже давно развелись, он чувствует себя с ней достаточно комфортно", – сообщил инсайдер изданию Page Six.

Дженнифер Лопес в "платье мести" похвасталась кулинарными навыками, пока Бен Аффлек проводит время с бывшей. Фото

К тому же и Рождество бывшие супруги планируют провести в компании друг друга. По словам источника, Гарнер хочет, чтобы их семья была вместе как можно больше, особенно в момент, когда актер переживает развод с Джей Ло.

"Джен искренне хочет, чтобы ее дети были счастливы. Она будет продолжать заботиться о том, чтобы они проводили время всей семьей, включая Бена. У них тоже есть планы на Рождество с детьми. Им нравится, когда они все проводят время вместе", – рассказал инсайдер People.

Что такое "платье мести"

Вероятно, на фоне таких новостей Дженнифер Лопес не зря показалась в экстравагантном наряде. Она выбрала для себя "платье мести", которое довольно часто надевают известные личности после сложного разрыва отношений.

Дженнифер Лопес в "платье мести" похвасталась кулинарными навыками, пока Бен Аффлек проводит время с бывшей. Фото

Впервые такой наряд продемонстрировала принцесса Диана. После того, как ее тогдашний любимый Чарльз III публично признался в измене с Камиллой Паркер-Боулз, она вышла на публику в наряде, что нарушил сразу несколько правил королевской семьи. Ее "платье мести" имело смелое декольте, открытые плечи и юбку, длина которой была выше колен.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети обсуждают красавца-телохранителя Дженнифер Лопес, который помогает ей после развода с Беном Аффлеком.

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