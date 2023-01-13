Доводила до слез и вынуждала уволиться: сотрудники Букингемского дворца обвинили Меган Маркл в издевательствах

Автор книги "Придворные: интриги, амбиции и влиятельные лица, стоящие за домом Виндзоров" Валентин Лоу, заявил, что сотрудники Кенсингтонского дворца рассказали о буллинге со стороны Меган Маркл. Герцогиня Сассекская позволяла себе неуважительное отношение к придворным, повышала голос и всеми способами вынуждала уволиться.

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Об этом сообщает Page Six. Первые обвинения в адрес супруги принца Гарри появились в СМИ незадолго до скандального интервью королевской семьи Опре Уинфри. Но, стоит напомнить, что еще в октябре 2018 года помощник Сассексов по связям с общественностью Джейсон Кнауф рассказал о неприемлемом обращении американки к сотрудникам дворца.

"Люди, с которыми я общался, до сих пор придерживаются своей истории, утверждая, что Меган издевалась над ними. Конечно, я не могу сказать, правда ли это, потому что меня не было в комнате и я не слышал позиции Меган. Но мои источники заставили меня поверить в это", – проинформировал королевский биограф.

Гарри и Меган, ушедшие с должности старших членов королевской семьи в январе 2020 года, отрицают все обвинения. К слову, Букингемский дворец пообещал, что начнет расследование, но результаты обнародованы не будут.

"Я очень обеспокоен тем, что герцогиня смогла запугать двух помощников по дому в прошлом году. Обращение с Х***** было совершенно неприемлемым", – написал жалобу отдел кадров. В свою очередь Лоу отметил, что королевские члены не хотят устраивать еще один скандал с супругами.

Как писал OBOZREVATEL, принц Гарри признался, что он был рожден как донор органов для его старшего брата Уильяма. Герцога Сассекского обижает то, что его всегда считали запасным и "планом Б". Отец принца часто шутит на эту тему, подогревая конфликт.

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