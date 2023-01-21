''Достойный титул'': российская певица Монеточка резко ответила на внесение ее в список ''иноагентов''

Минюст Российской Федерации признал "иноагентом" певицу из Екатеринбурга Монеточку (настоящее имя - Елизавета Гырдымова). Артистка на одном из своих выступлений выкрикнула со сцены "Слава Украине!". Также известно, что 24-летняя девушка дает благотворительные концерты и отправляет деньги украинским беженцам. Исполнительница едко отреагировала на внесение ее в список "иноагентов".

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Она разместила пост в Instagram, а также прокомментировала решение минюста России в Telegram-канале. Стоит сказать, что фанаты Елизаветы поддержали девушку, назвав данный статус "достойным титулом" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Российская знаменитость поделилась новой публикацией в личном блоге. Она разместила серию снимков, под которой написала: "Ребята, нас раскрыли". Кроме того, Гырдымова оставила в своем Telegram - "OH YES!!!".

Преданные поклонники высмеяли Россию, оставив огромное количество своих ироничных комментариев: "Поздравляю Монеточку с высшей государственной наградой", "Лиза, вы лучшая", "Признак достоинства", "Поздравляю с почетным статусом, ура!", "С повышением", "Адекватные, мирные люди имеют статус "иноагента"", "Скоро "иноагент" будет достойным титулом".

К слову, сразу после начала войны в Украине вокалистка с мужем, продюсером Виктором Исаевым, покинула Россию. Как пишут росСМИ – "Монеточка получала финансирование от иностранных источников, и осуществляла сбор средств в поддержку Украины".

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что российский актер Артур Смольянинов был внесен в реестр "иноагентов". Накануне артист дал интервью, в котором заявил, что пошел бы воевать на сторону Украины. Мужчина в детстве часто бывал в Киеве, а летом отдыхал в Закарпатье.

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