Дорофеева устроила постельную фотосъемку в откровенных позах

Известная украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантной фотосессией. Звезда показала, как позировала сексуально в постели.

Соответствующие кадры Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram. На фото певица показала спортивный и сексуальный аутфит: звезда предстала в светлом топе необычного кроя с завязками внизу, дополнив лук спортивными штанами на резинках. Место для съемки артистка выбрала кровать, где соблазнительно позировала.

Поклонникам в сети понравилась фотосессия Дорофевой в постели. Они оставили множество приятных комментариев под серией снимков.

"Какая ты замечательная", "Кошка", "Сразу видно, что DOROFEEVA львица", – писали в комментариях поклонники.

Напомним, Надя Дорофеева – украинская певица, бывшая солистка группы "Время и Стекло". В феврале 2016 года запустила свою линию одежды "It’s My DoDo". В августе 2017-го принимала участие в шоу "Танці з зірками: повернення легенди", где заняла второе место. Наставница вокального проекта "Голос країни-11".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева в ультракоротком топе устроила зажигательные танцы. Соответствующее видео артистка опубликовала на странице в TikTok.