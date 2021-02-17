Дорофеева в ультракоротком топе устроила зажигательные танцы. Видео

Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками видео, на котором станцевала под песню Saweetie – Best Friend.

Так, знаменитость записала зажигательный ролик в квартире. Она сексуально двигалась на камеру в ультракоротком топе с длинными рукавами и в серых спортивных штанах. Свой образ Дорофеева дополнила ярким макияжем, и прической с двумя хвостиками. Соответствующее видео артистка опубликовала на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Как же я люблю танцевать", – прокомментировала публикацию Надя.

Поклонникам в сети понравился танец Дорофеевой. Они оставили множество приятных комментариев под видео.

"Очень приятно смотреть, когда талантливо двигаются под музыку", "Это слишком круто", "Класс", "Надя, ты супер", "Можно смотреть вечно, как ты танцуешь", – написали люди.

Надя Дорофеева – украинская певица, бывшая солистка группы "Время и Стекло". В феврале 2016 года запустила свою линию одежды "It’s My DoDo". В августе 2017-го принимала участие в шоу "Танці з зірками: повернення легенди", где заняла второе место. Наставница вокального проекта "Голос країни-11".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева поделилась на своей страничке в сети серией нежных фото в кровати. На певице был лишь белый ультра-короткий топ и такого же цвета шортики, которые оголили ее ноги.