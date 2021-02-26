Дорофеева 'слила' в сеть часть своего нового трека. Видео

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками видео, на котором показала небольшую часть своего предстоящего нового трека.

Премьера состоится уже 5 марта. Соответствующее видео артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в кадре Дорофеева предстала в черных брюках и белой майке. Кроме того, знаменитость сделала два высоких хвостика на голове и выпустила передние пряди.

"Осторожно, слив трека! 05.03 открою вам первую музыкальную сторис моего EP", – подписала ролик певица.

В комментариях фанаты с восторгом отреагировали на отрывок песни и отметили, что с нетерпением ждут премьеру трека.

"Воздуха мне! Это слишком офигенно. Очень жду", "Надюша, это нереально! Ждем, красотка наша любимая", "Слишком красивая", – пишут люди в сети.

Напомним, Надя Дорофеева – украинская певица, дизайнер и видеоблогер. С 8 июля 2015 года замужем за певцом и телеведущим Владимиром Дантесом. В феврале 2016 года запустила свою линию одежды "It’s My DoDo".

В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.

Ранее Дорофеева поделилась на своей страничке в сети серией нежных фото в кровати. На певице был лишь белый ультра-короткий топ и такого же цвета шортики, которые оголили ее ноги.

Как сообщал OBOZREVATEL, Надя Дорофеева решила предстала в совершенно неожиданном образе. Певица показала серию фото, на которых позировала в оверсайз кофте, белых спортивных штанах и кедах на массивной подошве. Свой образ она дополнила панамой.