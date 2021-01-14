Дорофеева рассказала, как серьезно поругалась с Дантесом

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что однажды между ней и ее супругом Владимиром Дантесом произошла большая ссора из-за еды. По ее словам, в тот момент она очень обиделась на возлюбленного.

Так, артистка поругалась с мужчиной из-за хлеба, и ей было неприятно. Об этом она рассказала в шоу "Еда Дурнева" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщила Дорофеева, около 6-7 лет назад появился гречневый хлеб, и он продавался только в одном магазине в Киеве. Тогда она попросила Дантеса поехать и купить его, на что тот ответил: "За 37 гривен? Ты что, ахр**ела вообще?".

Украинская певица Надя Дорофеева со своим супругом UkrMedia

Знаменитость ответила, что в тот период жизни пара очень считала деньги. Но со временем они начали хорошо зарабатывать.

"Но тогда мы поругались с ним из-за хлеба. Мне было неприятно", – подытожила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Владимир Дантес поделился пикантным фото своей жены Нади Дорофеевой, на котором она позировала полностью обнаженной.