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Дональд Трамп оконфузился, махая рукой воображаемой толпе. Видео

Катерина Малай
Люди
1 минута
7,1 т.
Дональд Трамп оконфузился, махая рукой воображаемой толпе. Видео

45-й президент США – 78-летний Дональд Трамп – попал в конфуз, помахав рукой воображаемой толпе, когда спускался по трапу самолета. Видео попало в сеть и стало вирусным.

Видео дня

"Сегодня Трамп прибыл в Вирджинию и снова помахал рукой никому", – пошутил главный редактор либерального СМИ MeidasTouch Рон Филипковски в Х (ранее Twitter). Смешные кадры посмотрели почти 900 тысяч раз.

На камеру зафиксировали, как Трамп в костюме спускается на землю по прибытии в аэропорт. Одной рукой он держался за поручни, а другой махал так, будто внизу его встречала по меньшей мере толпа избирателей.

Дональд Трамп оконфузился, махая рукой воображаемой толпе. Видео

Однако, когда камеру отдали, стало понятно, что Трампа ждал только автомобиль и охранники, сопровождавшие бывшего американского лидера.

"Вы говорите "никому", но Дональд машет рукой воображаемой толпе болельщиков и двум пингвинам", "Привет, занятые работники, которые игнорируют меня и делают свою важную работу. Привет, ребята из секретной службы, которых я видел десять минут назад! Посмотри, какие-то растения. Привет, растения! Боже, я так популярен", "Он так отчаянно стремится к вниманию", – пошутили американцы в комментариях.

Помахав кому-то, кого заметил только Трамп, он сел в затонированный автомобиль и поехал по своим делам. Сейчас политик занят агитационной кампанией перед выборами, которые пройдут уже в этом году.

Ранее OBOZ.UA писал, что вице-канцлер Германии во время визита в Оман разулся в мечети и засветил разные носки. Конфуз попал на видео.

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