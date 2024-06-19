Дональд Трамп оконфузился, махая рукой воображаемой толпе. Видео

45-й президент США – 78-летний Дональд Трамп – попал в конфуз, помахав рукой воображаемой толпе, когда спускался по трапу самолета. Видео попало в сеть и стало вирусным.

Видео дня

"Сегодня Трамп прибыл в Вирджинию и снова помахал рукой никому", – пошутил главный редактор либерального СМИ MeidasTouch Рон Филипковски в Х (ранее Twitter). Смешные кадры посмотрели почти 900 тысяч раз.

На камеру зафиксировали, как Трамп в костюме спускается на землю по прибытии в аэропорт. Одной рукой он держался за поручни, а другой махал так, будто внизу его встречала по меньшей мере толпа избирателей.

Однако, когда камеру отдали, стало понятно, что Трампа ждал только автомобиль и охранники, сопровождавшие бывшего американского лидера.

"Вы говорите "никому", но Дональд машет рукой воображаемой толпе болельщиков и двум пингвинам", "Привет, занятые работники, которые игнорируют меня и делают свою важную работу. Привет, ребята из секретной службы, которых я видел десять минут назад! Посмотри, какие-то растения. Привет, растения! Боже, я так популярен", "Он так отчаянно стремится к вниманию", – пошутили американцы в комментариях.

Помахав кому-то, кого заметил только Трамп, он сел в затонированный автомобиль и поехал по своим делам. Сейчас политик занят агитационной кампанией перед выборами, которые пройдут уже в этом году.

Ранее OBOZ.UA писал, что вице-канцлер Германии во время визита в Оман разулся в мечети и засветил разные носки. Конфуз попал на видео.

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