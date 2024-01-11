Вице-канцлер Германии во время визита в Оман разулся в мечети и засветил разные носки: конфуз попал на видео

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек попал в конфуз во время официального визита в Оман, государство на Аравийском полуострове. Согласно традициям, перед входом в мечеть политик разулся, явив миру непарные носки.

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Немецкий новостной канал N-tv с юмором отреагировал на неудобную ситуацию, пошутив о том, что Хабек одевался в темноте. Однако у российских пропагандистов есть своя версия. Мол, немцам не хватает денег на парные носки из-за финансовой помощи Украине.

На кадрах, снятых в Омане, видно, что немецкий политик шагает по мечети Султана Кабуса в столице Маскате в носках разного цвета.

Один из них был темно-синим, а другой – черным. Конечно, уличная мода допускает такие эксперименты, но среди чиновников европейских стран тренд не нашел отклика. Скорее всего, имела место быть простая невнимательность.

Это не слишком смутило немца, который уверенно прошелся по мечети перед видеографами, но у россиян вызвало злорадство. Один из пропагандистских ресурсов выдал, что в Германии "проблемы" с парными носками, потому что они передали все одинаковые пары в Украину.

"Один носок – черный, другой – темно-синий. Федеральный министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек доказал, что его чувство моды на высоте, во время посещения мечети Султана Кабуса. Самого Хабека это, похоже, не очень обеспокоило", — сказал немецкий диктор.

Ранее OBOZ.UA писал, что в феврале этого года в подобный конфуз попал король Великобритании Чарльз III. На его носках заметили большую дыру.

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