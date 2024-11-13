'Дома все объясню': бойфренд Никитюк пошутил о ее измене из-за романтических фото с другими мужчинами

Бойфренд телеведущей и актрисы Леси Никитюк – военнослужащий Дмитрий Бабчук – "поймал" любимую на "измене". Она опубликовала в соцсетях романтические фото с коллегами и вызвала волну обсуждений в сети.

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Эти кадры походили на тот, где ведущая впервые рассекретила личность избранника. Она сидела в машине с мужчиной, а он обнимал ее сзади и целовал. Подборку фото со всеми пятью "любовниками" Леся Никитюк опубликовала в Instagram.

Их имена она решила не скрывать и открыто написала, что у них любовь.

Леся Ивановна + Тарас Васильевич = любовь

Леся Ивановна + Артур Сергеевич = любовь

Леся Ивановна + Даниил Поварович = любовь

Леся Ивановна + Иван Владимирович = любовь

Леся Ивановна + Дмитрий Павлович = любовь

Эти фотографии увидел бойфренд актрисы и обвинил девушку в измене. Она только ответила, что дома объяснит всю ситуацию.

На самом деле, фотосессия такого типа у Леси Никитюк проходила во время съемок фильма "Песики", где она играет главную роль. "Много любви скоро во всех кинотеатрах страны!" – завершила она свой романтический рассказ.

Комичными фото телеведущей удалось рассмешить подписчиков и коллег. В комментариях они завалили ее забавными смайликами и остроумными высказываниями:

"Лесь, не ожидала я этого от тебя".

"Ого какая церемония роз. Леся, думай сердцем!"

"На четвертом фото Джон Сноу".

"Леся – ваш идеальный инструктор по вождению. По вождению за нос".

"Настоящая Роксолана со своим гаремом".

Ранее OBOZ.UA писал, что Богдан Буше рассказал, как Лесю Никитюк изменили новые отношения, на фоне слухов о пиар-романе. Он считает, что любовь заставила коллегу засиять, и этим попытался развенчать сплетни.

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