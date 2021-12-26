'Дома – оранжерея цветов от DZIDZIO': победитель 'Маски' MELOVIN о впечатлениях от шоу. Эксклюзив

Украинский эпатажный певец MELOVIN, победивший во втором сезоне гипершоу "Маска" на телеканале "Украина", рассказал о своем участии в проекте. Артист также прокомментировал романтический интерес DZIDZIO, который детектив проявил к Жирафе.

По словам Константина Бочарова, за 2 месяца у него дома собралась целая оранжерея цветов от Михаила Хомы. Об этом MELOVIN рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мы поздравляем вас с победой. Ожидали ли вы, что выиграете шоу?

Спасибо. Честно? За кулисами – да, а в момент, когда я был под маской во время оглашения результатов – нет.

А когда только вас пригласили на шоу, как отреагировали?

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Во-первых, я смотрел 1 сезон. Во-вторых, его смотрела мама. Я не мог отказать ни шоу, ни маме.

Но на сцене вы дали понять: мама не знает о том, что участвуете.

Не знает. Она просто сказала: "Мне нравится шоу. Ты видел?". А я уже тогда понимал, что участвую в "МАСКЕ".

Для нас открытие Жирафы – полный шок. Когда вы увидели свой костюм, была ли для вас это большая неожиданность? Как вы отреагировали?

Нет, не было прямо такой неожиданности. Потому что сначала мне хотели предложить костюм Скандала. И я понимал, что это будет неинтересно, потому что Скандал – это в принципе такая история MELOVIN: я обожаю скандалы и кипиш вокруг себя и других людей, водоворот эмоций. И потому мне как-то так казалось, что Жирафа – это то, что никто и никогда не подумает о MELOVIN. Я сказал: "Да. Это оно".

А как вам разыграна история с DZIDZIO? Ибо вы до последнего упирались, не хотели, чтобы у нее было развитие. Но дальше все же обыграли.

Во-первых, это был просто фурор, потому что я понимал: эта история очень интересна зрителю. Во-вторых, мне кажется, я не люблю лгать, но в этом проекте мне это так понравилось. Я как-то не очень хочу это продолжать, но это было интересно: прямо лгать, так открыто, дерзко! Очень интересно. В-третьих, у меня дома теперь такая оранжерея из цветов DZIDZIO. Плюс есть подарок – ретро магнитола. Можно и флешку вставить, и карту, и можно радио послушать.

На самом деле Жирафа – это очень большая сторона меня, потому что я обожаю ретро. У меня очень много пластинок, сам виниловый проигрыватель. Я такое очень люблю. У меня много старых вещей. Я обожаю ходить на киевскую барахолку, закутаться во все и пойти что-нибудь там выбрать: какой-то подсвечник, что-то такое с историей.

Жирафа – это я! У меня есть труба, мне подарили, ей 150 лет. Она из Швейцарии, из династии королей. В общем, я такое очень обожаю, потому проигрыватель – это для меня все! Я его не отдам, когда сниму маску.

В последний раз вы обмолвились с DZIDZIO двумя словами. Что он сказал вам, когда подошел?

Он был в полном шоке. Он, я так понимаю, не знал, как подобрать какие-нибудь слова, потому что действительно Жирафа была очень запутанным персонажем. И когда я прослушивал визитки перед выступлением, понимал, что это обо мне, но я думал: "Наверное, меня отгадают шестым, пятым". Мне вообще кажется, что зрителям интересно посмотреть такую другую сторону MELOVIN в виде Жирафы. Ту, которую никто не видит. Мне самому интересно увидеть себя со стороны.

Мы уже осознали, что вы любите ретро подарки.

Я вообще обожаю подарки.

Скоро Новый год. Вы любите практические подарки или чтобы они имели какой-нибудь смысл?

Я обожаю непрактичные подарки, потому что у меня практических подарков ноль. Я их не люблю. Я люблю подарки с эмоцией, с каким преимуществом к своей натуре, к своему темпераменту.

Я обожаю Новый год, для меня это самый главный праздник. Новый год, Рождество, семья, все тепло, Карпаты.

Я люблю все, что дарят с целью как-то взбодрить твоего внутреннего ребенка. Мне это очень нравится.

Какой самый оригинальный подарок вы получили?

Их множество, потому что фаны и друзья знают о моей любви к подаркам. От фанатов я получал коптер, учился летать им. Но с ним случилась неприятная история. Это было очень грустно, потому что мы летали, все было круто, но я его отдал другому человеку, чтобы он мне снял видео, и он его утопил. Не я это сделал! Об этом фаны не знают.

Коротко о звезде:

MELOVIN – MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) – украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", финалист Национального отбора 2017. Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии Ladder", где занял в финале 17 место.

О том, кого еще разоблачили в финале шоу, OBOZREVATEL писал раньше. Под масками Скандала и Мухомора тоже скрывались известные певцы.