Стало известно, кто скрывался под маской Пиковой Дамы. Фото

В финале гипершоу "Маска", на сцене неожиданно появился новый персонаж – Пиковая Дама, под маской которой скрывалась украинская певица Вера Брежнева. Звездные детективы не смогли узнать исполнительницу по голосу.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира. Звезда призналась, что очень переживала из-за своего выступления, но знала, на что идет, и рада, что ей удалось запутать экспертов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Жюри предполагали, что под маской может быть Надя Дорофеева или Слава Каминская. Когда с приглашенной гости сняли костюм, DZIDZIO, Оля Полякова, Настя Каменских, Андрей Данилко и Олег Винник были в шоке, но Вера осталась довольна реакцией знаменитостей

"Я решила вообще ничего не говорить, чтобы детективы даже и подумать не могли, кто под маской. Но мне сказали, что Андрей Данилко отгадывает всех, и, честно говоря, я боялась, что он назовет и мое имя", – сказала артистка.

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