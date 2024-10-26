Дом, в котором умер Мэттью Перри, продали за сумасшедшую сумму через год после смерти актера: что известно о покупателе

Дом американского актера Мэттью Перри, в котором оборвалась жизнь звезды сериала "Друзья", продали за сумасшедшую сумму денег. Новой владелицей роскошного поместья стала застройщик и кинопродюсер Анита Верма-Лаллиан.

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Как сообщает The New York Times, женщина заплатила за жилье 8,55 миллиона долларов (примерно 349 млн гривен). Она приобрела дом как инвестиционную недвижимость через траст.

Теперь в собственности Аниты Верман-Лаллиан имение площадью 325 квадратных метров. Особняк с четырьмя спальнями, несколькими ванными комнатами, террасой с бассейном и джакузи расположен в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс.

Сам Мэттью Перри приобрел дом в 2020 году за 6 миллионов долларов. Актер провел масштабный ремонт в помещении, а во дворе установил открытый бассейн.

Анита Верма-Лаллиан – основатель и исполнительный директор компании по разработке и приобретению земельных участков. За последние несколько лет она заключила много договоров, принесших предприятию большое количество денег.

Напомним, 28 октября 2023-го ушел из жизни звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри. Тело актера нашли в джакузи собственного дома, а результаты вскрытия показали, что причиной смерти стало "острое действие кетамина". В день трагедии помощник звезды Кеннет Ивамасу уколол по просьбе актера анестетик, введя 3 дозы.

Дальнейшее расследование показало, что пять человек, вместе с ассистентом, воспользовались наркотической зависимостью знаменитости с целью обогащения. Они знали о борьбе Мэттью Перри со злоупотреблением психоактивными веществами, однако сознательно снабжали и вводили ему кетамин, используемый для лечения депрессии и ПТСР. Позже один из пяти подозреваемых, а именно 54-летний врач Марк Чавес, признал себя виновным в смерти знаменитости.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стали известны последние слова Мэттью Перри.

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