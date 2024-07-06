Дом победительницы 'Супермамы' сгорел: она рассказала о трагедии и потере члена семьи

В Киевской области сгорел дом победительницы шоу "Супермама" Татьяны Квитко, а в пламени погибла тетя ее мужа Сергея. Об этом сама участница проекта рассказала в соцсетях, показав фото обгоревших стен и гроба.

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Впервые о том, что в Белогородской территориальной общине зафиксировали пожар в жилом доме, рассказали в ГСЧС. О погибшей женщине и потерпевшем мужчине также сообщили спасатели.

И без имен некоторые украинцы узнали на фото дом Татьяны, который она часто показывала в блоге. За звездой проекта, победившей в одном из выпусков 6 сезона, следят более 150 тысяч человек.

Некоторые подписчики испуганно спрашивали, не сама ли блогерша стала жертвой огня, но она вышла на связь и показала сажу на ногах. Женщина подтвердила, что в ее семье произошла беда, однако детали раскрыла только после похорон члена семьи.

"У нас не все живы. Тетя Сергея. Я не могу это написать, потому что мне страшно и больно даже думать об этом. Как бы мы ни любили наш дом, но это вообще ничто рядом с нашей потерей. Наша грусть не связана с потерей дома, ведь ничто не сравнится с человеческой жизнью", – написала Татьяна Квитко.

Причина пожара еще устанавливается. На фото видно, что некоторые элементы интерьера уцелели, тогда как шкафы поплавились, потолок и стены сгорели, а вместе с ними светильники, шторы и тому подобное.

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