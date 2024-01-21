Дом за миллион евро, конфеты от президента и сны об Украине: как живет в Испании суперзвезда 90-х Оля Юнакова

Имевшая невероятную популярность в 90-е певица Ольга Юнакова исчезла с украинских экранов не потому, что решила оставить профессию. Исполнительница и дальше занимается любимым делом, творчество не бросила. Тем не менее демонстрирует свои таланты в другой стране.

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Оля Юнакова с семьей уже девять лет живет на юге Испании. О своей нынешней жизни артистка рассказала в интервью OBOZ.UA.

У Ольги Юнаковой и ее мужа Степана – три дочери: "Терезе – 19 лет, Еве – 14, а Монике – 12. Это их желание остаться здесь – я такого не планировала. В 2014 году мы приехали в Испанию на машине для отдыха, но так получилось, что эта поездка продолжается до сих пор. Помню, когда устраивала девочек в испанскую школу, директор во время собеседования переспрашивал: "Вы точно из Украины?" Был очень удивлен именами, потому что они чисто европейские".

"Дочкам очень нравится здесь учиться, – рассказывает Оля. – В Киеве в школу ходила только Тереза, Ева и Моника были еще совсем маленькими. И хотя она училась в очень хорошей гимназии, преподавание все же отличается. У нас ручки должны быть сложены, все строго. А здесь – иначе. Свобода действий, можешь спокойно встать, пойти подточить карандаш, выйти из класса в туалет, не спрашивая, поделиться бутербродом с учителем. Тереза была от этого в приятном шоке: "Мама, представляешь, учитель сегодня подошел, спросил, что я ем. И я ему дала попробовать свой бутерброд, а он мне – свой". Наши учителя так себя не ведут, согласитесь" .

"Здесь совсем другая система, – продолжает Юнакова. – Учитель – это друг, который пытается во всем тебе помочь. И это Терезу очень подкупило. Не зная ни одного слова на испанском, бежала в школу с радостью. Полгода помогали освоиться учителя, имевшие "окна" в занятиях. Забирали ее и других иностранных учеников в отдельный кабинет и учили вместе базовые фразы, чтобы облегчить адаптацию. И всё бесплатно. Каждый день – час-два".

"В школе тем временем наш ребенок был свободным слушателем – ничего никто ее на уроках не спрашивал, – говорит певица. – Потом понемногу начала общаться фразами, путалась, разговаривала с ошибками. Испанский язык, кстати, сложный, не слушайте, если говорят, что очень легкий. На сегодняшний день у дочки очень хороший испанский. Иногда даже занимается преподаванием языка онлайн – и для детей, и для взрослых".

Самая старшая дочь Юнаковой уже закончила школу. Поступила в учебное заведение, эквивалентное нашему колледжу: "Учится профессии видеографа, режиссера монтажа, фотографа и звукорежиссера – всему, что нужно для съемки. Помогает мне в работе очень много".

"Я, к счастью, пою дальше, – рассказывает о себе Оля. – Хотя вы же понимаете, что меня никто здесь не встречал с красной дорожкой. И королева Испании не ждала на уикенд. Но так сложилось, что мне не пришлось ничего менять в жизни. Я преподаю вокал. Создала детский коллектив, детки поют на испанском, английском, украинском, французском, немецком, китайском, японском. Причем сами выбирают, на каком языке петь. Иногда бывают заказы на корпоративы. Недавно я была церемониймейстером на свадьбе – попробовала себя и в такой роли. Пригласили новобрачные, родом из Одессы. Провела им церемонию росписи, затем – в ресторане была тамадой. Тереза мне очень помогала – она хорошо разбирается в технике. Конечно, с помощью папы".

Муж Ольги Степан еще в Украине, имея профессию хореографа, увлекся еще одной – работал массажистом. "В Испании у него нет своего кабинета, но есть клиенты, которые обращаются в случае необходимости. Кто-то кому-то передает его контакты – такое "сарафанное радио". Также он хорошо разбирается в тонкостях питания – тоже что-то кому-то советует".

"И нас "грузит" этим, – смеется Оля. – Раньше в холодильнике было видов пять сыров, потому что все любят разные. Сейчас если есть один, то это счастье. Наш папа говорит, что это плохо есть, поэтому мы убрали из рациона почти всю молочку. Степан уверен (конечно, он это не сам придумал, прочитал много специальной литературы), что организм человека настолько умен, что кальций производит сам – знает, как это сделать. Теперь у нас дома молоко исключительно кокосовое или миндальное".

Семья Ольги Юнаковой проживает на юге Испании, в городке Марбелья. Снимают дом на пять спален: "Купить его мы не можем, потому что стоит больше миллиона евро. В прошлые годы жилье стоило дешевле, сейчас цены выросли раз в пять точно. Раньше можно было купить домик на две-три спальни за 140-160 тысяч, а теперь за такие деньги можно найти разве что небольшую квартиру".

"Наше жилье находится в пешем ходу от всего, что нужно, – магазинов, школы, аптеки, почты, – продолжает Оля. – Это улочка, где расположены только частные дома. Своя обширная территория, бассейн, зона барбекю, сад, даже маленький огородик, который я сама разбила на территории. Когда только сняли дом, здесь почти не было растений. Я посадила все деревья, которые могут здесь расти. Пальмы, кактусы, агава – это для красоты. А еще есть лимон, апельсин, мандарин, кумкват, хурма, личи, питахайя (еще ее называют фруктом дракона), авокадо. У меня есть клубника, немного земляники. Лоскут земли, где растет петрушечка, помидорчики. Единственное, что каждый раз борюсь за огурцы, они не хотят расти, потому что здесь жарко. Очень люблю укроп, но с ним такая же история".

– А правда, что у вас по соседству – жилье Петра Порошенко?

– Это кто-то себе уже немного додумал. Я нахожусь в регионе, где живет очень много известных людей – спортсменов, звезды шоу-бизнеса, политики. У них прекрасные огромные виллы – это дорогостоящая местность. У Порошенко действительно есть жилье где-то здесь, но я не знаю, где именно.

Ольга пока не знает, будет ли связывать свою жизнь с этой страной навсегда: "Когда мы решили остаться, деткам было комфортно – тепло, море, фрукты, солнце, природа шикарная, все цветет. Здесь даже зимой – 15-20 градусов тепла. Это очень кайфовая страна для визуального восприятия. Но я в течение года так страдала! Постоянно звонили и приглашали на какие-то программы, а мне было больно отказывать, потому что очень люблю свою работу".

"Долгое время снились сны: синее небо и желтые подсолнухи. Каждое утро просыпалась в плохом настроении, – вспоминает исполнительница. – Сейчас уж, конечно, я обустроилась. И, знаете, научилась жить одним днем. Небо голубое, солнышко – и спасибо. Ничего глобального не планирую. Очень подкосила война, до этого здесь был жесткий карантин из-за коронавируса – нельзя было даже из дома выходить. Это все научило жить в режиме: прожили день – и слава Богу".

"Когда мы приехали в Испанию, задумали организовать музыкальный фестиваль – и отлично проводили четыре года, – говорит Юнакова. – Потом пришла пандемия – и все. Теперь глобальных планов нет. А Россия вообще унесла у нас все ближайшие мечты на будущее. Я никого не осуждаю, но недавно видела видео: Таисия Повалий в каком-то российском городе кричит со сцены: "Я люблю тебя, Россия!" Так противно! У меня один вопрос: любишь за что?"

"С большой войной в Испанию приехало много украинцев, – продолжает певица, которая с началом вторжения вызвалась волонтерить на пунктах помощи. – Им было очень тяжело. Сначала жили по родственникам и знакомым, потому что жильем страна очень мало помогала. Это не Германия, не Польша. Немного выделяли мест в отелях, питание. Простые испанцы очень помогали – привозили тележками все необходимое, а фурами отправляли в Украину наши, здесь проживающие давно, тысячи коробок гуманитарки. Но знаете как: человек помог один раз, второй, третий – но постоянно не может от своего семейного бюджета отрывать деньги. Потому сейчас уже собирают как могут. Я общалась с консулом, имею такие цифры: в Испанию приехали почти 200 тысяч беженцев из Украины, а за последний год 4,5 тысячи покинули страну. Работу не найдешь, потому что не знаешь языка. Выплаты получили единицы – такая ситуация".

"Но, скажу вам, наши люди – очень трудолюбивые, знают, как можно заработать копеечку, – рассказывает Юнакова. – Мужчины устраиваются на строительство. Женщины – в основном занимаются уборкой и уходом за пожилыми людьми. Это сложные работы, что скажешь. А молодые девушки устраиваются прекрасно – хороший парикмахер-колорист, например, всегда найдет работу. Маникюрша – это тоже ценится. Никого не хочу обидеть, но местные работницы имеют более низкий уровень профессионализма. Поэтому – наши в топе".

Оля говорит, что ни она, ни муж с момента поездки в Испанию не были дома ни разу. Свой двухэтажный дом в Киеве семья Юнаковой некоторое время сдавала, но "квартиранты его немного добили". "Все люди разные – что поделаешь, – говорит Оля. – Я вот сейчас снимаю уже пятое жилье. Если что-то не так, например, обтертая стена, подкрашиваю ее. Потому что хочу жить в комфорте, нравится, когда все чисто, красиво, убрано. Но не все же такие, я это понимаю. Убилось так убилось – не твое же".

К слову, украинские зрители имели возможность рассмотреть киевское жилье певицы, когда она участвовала в телепрограмме "Меняю жену". Тогда Юнакова уехала на две недели в семью украинца в Британии, а его жена поселилась в Киеве. Оля говорит, что после выхода телешоу она не потеряла контакт с той семьей: "Некоторое время активно поддерживали связь, пока не разошлись в политических предпочтениях. Немного даже поссорились. Я что-то написала в соцсетях, а она не очень вежливо ответила. Она россиянка, это мужчина – украинец. Спустя время, правда, поздравили друг друга с днем рождения, у нас разница в два дня. Она написала: "Давай общаться без политики". Я согласилась. Но удивительно: человек любит своего президента, а живет почему-то в Британии".

Оля и ее муж много лет имеют хобби – занимаются реставрацией мебели, которую находят на антикварных барахолках. "А года два назад у меня появилось новое увлечение – начала коллекционировать кукольные домики, – говорит Юнакова. – Делаю из полимерной глины миниатюрную еду. Это занятие очень успокаивает. Я просто на этом потеряла здравый смысл – очень нравится. Один домик появился, второй – теперь их пять. Занимают почти целую комнату. Кто-то вяжет, другие – вышивают, что-то делают из бисера, а я "ударилась" в это. И так кайфую!"

Еще одно увлечение семьи – путешествия: "В этом году на Рождество ездили на север Испании, в Бильбао. Каникулы у детей – решили использовать время. Однако не учли главного: наши девочки очень любят кутью – они ждут каждый раз Рождества, потому что смогут ею угощаться вволю. Из нашей пшеницы, с маком, изюмом. Однако нам не удалось найти пшеницу, потому кутью не приготовили, о чем дети очень жалели. Но нам удалось увидеть немного снега – возможно, это компенсировало промах с угощением. В нашем регионе снега не бывает. По сути, мы и не праздновали в этом году. В связи с тем, что происходит в Украине, да и в мире в целом, настроение сами понимаете какое".

"Вернувшись в нашу Марбелью, сходили на праздник трех королей, – говорит Юнакова. – Это кульминация рождественско-новогодних празднований. Действо похоже на карнавал – идут по улице люди на высоких ходулях, в костюмах мультяшных героев. Три короля едут на специальных автомобилях, откуда разбрасывают детям конфеты. К слову, уже года три-четыре это исключительно сладости Roshen. Раньше было много других, а сейчас – только наши желейки. Кроме того, что они действительно вкусные, есть еще одна причина, почему выбирают их. Было много нареканий на карамельные и шоколадные, потому что иногда больно ударяли детей, когда летели. Вероятно, поэтому власти пришли к выводу, что конфеты на празднике должны быть мягкими".

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