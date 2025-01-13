Меган Маркл и принца Гарри заметили за волонтерством в охваченной огнем Калифорнии, но без скандала не обошлось

Меган Маркл и принц Гарри появились в конференц-центре в Пасадене (Калифорния), который используют как эвакуационный центр, чтобы поддержать пострадавших от масштабных пожаров в Лос-Анджелесе. Герцог и герцогиня Сассекские помогали раздавать продуктовые наборы, общались с волонтёрами и мэром города Виктором Гордо. Их визит вызвал положительную реакцию пострадавших и спасателей, однако не обошлось без споров в медиапространстве.

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Во время прямой трансляции новостей на телеканале FOX LA ведущая Сьюзан Хирасуна заявила, что королевская пара волонтерит только ради пиара, но до этого назвала Меган "принцессой" и заметила, что герцогиня "тусуется с простолюдьями", сообщает Daily Mail. Эти высказывания вызвали волну негодования в сети. Зрители обвинили ведущую в непрофессионализме, отмечая, что Меган – герцогиня Сассекская, а не принцесса.

В частности, мэр Пасадены, Виктор Гордо, отметил, что принц и его супруга "не искали рекламу" и работали наравне с другими волонтерами, даже анонимно раздавая еду в масках. Кроме того, пара предоставила свой дом как приют пострадавшим и призвала то же самое делать американцам, которые находятся в безопасности.

"Они действительно подняли дух прибывших на место происшествия. Мы посетили командный пункт в Роуз Боул, и люди были очень рады их видеть, – объяснил мэр города. – Они хотят быть максимально полезными, и на самом деле они просто хотят быть поддержкой. Они нашли время, чтобы встретиться с людьми, которые пострадали, и провести с ними время. Это просто очень неравнодушные люди, которые очень беспокоятся о своих друзьях и соседях".

Ранее в эфире телеканала Хирасун называла Меган "принцессой", что привело к тому, что недовольные зрители раскритиковали ее слова. В соцсетях они объяснили, что королевское лицо нельзя так называть (лишь герцогиня Сассекская), ведь это не ее официальный титул.

"Уважаемая госпожа, Маркл не принцесса. Она герцогиня и не имеет права использовать этот титул. Просто к сведению", – отметил один из комментаторов.

Ранее OBOZ.UA писал, как работает благотворительная организация принца Гарри и Меган Маркл во время масштабных пожаров в Калифорнии и помогают ли королевские особы пострадавшим финансово.

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