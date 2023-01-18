''Должно быть стыдно буллить 22-летнюю'': россиянка Линникова пожаловалась на хейт в сети за участие в ''Мисс Вселенная''

14 января в Новом Орлеане состоялся финал "Мисс Вселенная". В конкурсе участвовала и представительница России Анна Линникова. Девушка выходила на сцену в тот момент, когда ее родная страна совершала против Украины очередное преступление. Красное платье модели стало символом крови невинных людей, пострадавших и погибших во время войны.

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В своем Instagram Линникова не перестает изображать из себя жертву и жаловаться, что над ней издеваются пользователи сети. Девушка показала вирусное видео из TikTok, на котором она изображена на фоне руин Украины, и подчеркнула, что окружающим должно быть стыдно за такое поведение (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Людям должно быть стыдно буллить 22-летнюю по поводу ситуации, которая не под ее контролем. Публикация ненавистных сообщений и видео не изменят ничего. Я пожаловалась на каждый пост и призываю вас делать то же самое. Спасибо за поддержку и понимание", – написала в сторис модель из РФ.

Далее она показала, какие сообщения ей присылают якобы люди из Украины. Они пишут – им жаль, что "сограждане" ведут себя недостойно, и Линникова не виновата в том, что Путин решил развязать кровавую войну. На что Анна отвечает: "Есть в этом мире свет и добро".

Следует отметить: по Instagram-stories не скажешь, что девушка опечалена хейтом в ее адрес. Она демонстрирует дорогие подарки, такие как айфон новой модели и брендовые ювелирные украшения, которыми она "сама себя радует". 22-летняя блондинка устроила путешествие по США, во время которого посещает элитные рестораны и ни в чем себе не отказывает.

Как рассказывал недавно OBOZREVATEL, представительница Украины Виктория Апанасенко показала у себя в блоге, что о ней пишут российские СМИ. Журналисты страны-агрессора считают, что модель из Чернигова боялась Линникову и настраивала всех конкурсанток против нее.

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